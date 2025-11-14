Любопитно:

Изключително! 17-годишен българин дебютира за мъжкия отбор на Милан, игра с Пулишич и Лофтъс-Чийк

14 ноември 2025, 13:14 часа 347 прочитания 0 коментара

17-годишният български защитник Валери Владимиров дебютира за мъжкия отбор на Милан в контрола срещу втородивизионния Виртус Ентела. "Росонерите" използваха паузата за националните отбори, за да направят контролен мач, а в него Масимилиано Алегри даде шанс на много млади футболисти, но и на по-опитни играчи, които не са с националните си отбори. Сред титулярите се оказа и младият българин, който иначе е част от втория отбор на Милан.

Алегри пусна Валери Владимиров като титуляр в контрола на Милан

Валери Владимиров получи доверието на Алегри да стартира сред титулярите в компанията на звездни имена като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Первис Еступинян и Юсуф Фофана. Роденият през 2008 година българин сложи фланелка с номер 34 на гърба си. А приятелската среща се излъчва на живо в YouTube. След 34 минути игра резултатът е 1:1, като първото полувреме е с продължителност 45 минути, а второто полувреме - 30 минути.

По-рано през годината Владимиров остана неизползвана резерва за Милан в мач за Купата на Италия. Иначе в тима на Милан Футуро, който се подвизава в Серия D, Владимиров има 8 мача от началото на сезона, като се представя на добро ниво при младежите и очевидно е грабнал вниманието и на Алегри.

Може да гледате представянето на Валери Владимиров във видеото:

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Милан Валери Владимиров
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес