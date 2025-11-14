Изключително! 17-годишен българин дебютира за мъжкия отбор на Милан, игра с Пулишич и Лофтъс-Чийк

17-годишният български защитник Валери Владимиров дебютира за мъжкия отбор на Милан в контрола срещу втородивизионния Виртус Ентела. "Росонерите" използваха паузата за националните отбори, за да направят контролен мач, а в него Масимилиано Алегри даде шанс на много млади футболисти, но и на по-опитни играчи, които не са с националните си отбори. Сред титулярите се оказа и младият българин, който иначе е част от втория отбор на Милан.

Алегри пусна Валери Владимиров като титуляр в контрола на Милан

Валери Владимиров получи доверието на Алегри да стартира сред титулярите в компанията на звездни имена като Кристиан Пулишич, Рубен Лофтъс-Чийк, Первис Еступинян и Юсуф Фофана. Роденият през 2008 година българин сложи фланелка с номер 34 на гърба си. А приятелската среща се излъчва на живо в YouTube. След 34 минути игра резултатът е 1:1, като първото полувреме е с продължителност 45 минути, а второто полувреме - 30 минути.

По-рано през годината Владимиров остана неизползвана резерва за Милан в мач за Купата на Италия. Иначе в тима на Милан Футуро, който се подвизава в Серия D, Владимиров има 8 мача от началото на сезона, като се представя на добро ниво при младежите и очевидно е грабнал вниманието и на Алегри.

Може да гледате представянето на Валери Владимиров във видеото: