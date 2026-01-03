Тотнъм продаде героя от Лига Европа на пряк конкурент от Лондон за рекордна сума

Тотнъм продаде героя си от финала в Лига Европа Бренън Джонсън на друг лондонски клуб – Кристъл Палас. Уелсецът вкара единственото попадение срещу Манчестър Юнайтед, което донесе на „шпорите“ първият им трофей от много години насам. „Орлите“ платиха 40 милиона евро за крилото, което е и рекордният им входящ трансфер.

Бренън Джонсън вече не е титуляр в Тотнъм

Бренън Джонсън пристигна в Тотнъм от Нотингам Форест срещу 55 милиона евро през лятото на 2023 г. От тогава е записал 107 мача за клуба, в които е вкарал 27 гола и е записал 18 асистенции. От началото на сезона уелсецът е взел участие в 21 срещи във всички турнири, като е вкарал 4 гола в тях. Но в повече от половината срещи той беше използван като резерва и това със сигурност е изиграло ключова роля в решението му.

From North London to South.



We are delighted to announce the signing of Brennan Johnson from Tottenham Hotspur ❤️💙 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) January 2, 2026

Бренън Джонсън: „Кристъл Палас е клуб, който винаги съм уважавал“

Ето какво каза Бренън Джонсън за трансфера си: „Изключително развълнуван съм. Кристъл Палас е клуб, който винаги съм уважавал и следял с интерес. Радвам се, че ставам част от това, което се изгражда тук, и нямам търпение да започна“. Крилото каза това пред официалния сайт на новия си клуб. Тотнъм и Кристъл Палас са съответно на 12-та и 10-та позиция във временното класиране на Висшата лига. Дели ги 1 точка – „шпорите“ имат актив от 26, а „орлите“ – от 27 пункта. И двата отбора ще се борят за място в зона „Европа“. Засега последното място от нея заема Челси с 30 точки.

