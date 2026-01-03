Любопитно:

Тотнъм продаде героя от Лига Европа на пряк конкурент от Лондон за рекордна сума

03 януари 2026, 10:16 часа 305 прочитания 0 коментара
Тотнъм продаде героя от Лига Европа на пряк конкурент от Лондон за рекордна сума

Тотнъм продаде героя си от финала в Лига Европа Бренън Джонсън на друг лондонски клуб – Кристъл Палас. Уелсецът вкара единственото попадение срещу Манчестър Юнайтед, което донесе на „шпорите“ първият им трофей от много години насам. „Орлите“ платиха 40 милиона евро за крилото, което е и рекордният им входящ трансфер.

Бренън Джонсън вече не е титуляр в Тотнъм

Бренън Джонсън пристигна в Тотнъм от Нотингам Форест срещу 55 милиона евро през лятото на 2023 г. От тогава е записал 107 мача за клуба, в които е вкарал 27 гола и е записал 18 асистенции. От началото на сезона уелсецът е взел участие в 21 срещи във всички турнири, като е вкарал 4 гола в тях. Но в повече от половината срещи той беше използван като резерва и това със сигурност е изиграло ключова роля в решението му.

Още: „Ако не става, ще го прецакаме на прегледа“: как Хари Реднап привлече Кану в Портсмут

Бренън Джонсън: „Кристъл Палас е клуб, който винаги съм уважавал“

Ето какво каза Бренън Джонсън за трансфера си: „Изключително развълнуван съм. Кристъл Палас е клуб, който винаги съм уважавал и следял с интерес. Радвам се, че ставам част от това, което се изгражда тук, и нямам търпение да започна“. Крилото каза това пред официалния сайт на новия си клуб. Тотнъм и Кристъл Палас са съответно на 12-та и 10-та позиция във временното класиране на Висшата лига. Дели ги 1 точка – „шпорите“ имат актив от 26, а „орлите“ – от 27 пункта. И двата отбора ще се борят за място в зона „Европа“. Засега последното място от нея заема Челси с 30 точки.

Още: Мареска напусна Челси поради причини извън терена: кой ще го замести?

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Лига Европа Висша лига Тотнъм Кристъл Палас
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес