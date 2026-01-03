Любопитно:

САЩ обявиха ще има ли още удари срещу Венецуела

03 януари 2026, 14:16 часа 766 прочитания 0 коментара
САЩ обявиха ще има ли още удари срещу Венецуела

Републиканският сенатор от САЩ Майк Лий заяви, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио му е казал, че не очаква по-нататъшни действия във Венецуела сега, когато Николас Мадуро е задържан от САЩ, предаде Ройтерс.  Лий написа това в социалната мрежа Х след разговор с първия дипломат на Вашингтон. Рубио е казал още, че венецуелският президент е бил арестуван от американските сили, за да бъде изправен пред съд по наказателни обвинения в САЩ.

Обвинения за наркотероризъм

Мадуро беше обвинен в САЩ през март 2020 г. във връзка със заговор, свързан с наркотероризъм. Обвиненията бяха повдигнати в Южния съдебен окръг на Ню Йорк.

По-рано днес дипломат номер две на САЩ, заместник държавният секретар Кристофър Ландау каза, че Мадуро най-накрая ще се изправи пред правосъдието заради престъпленията си, допълват световните агенции.

Той заяви, че е настъпила нова ера за Венецуела „Тиранът си отиде! Сега най-после той ще отговаря пред правосъдието за престъпленията си“, каза Ландау.

Ударите, нанесени тази нощ от въоръжените сили на САЩ по територията на Венецуела, са продължили по-малко от половин час, предаде Асошиейтед прес

Тръмп заяви днес, че силите на САЩ са заловили венецуелския президент Николас Мадуро и неговата съпруга, които са изведени със самолет от страната и съобщи, че по-късно днес ще даде пресконференция по темата.

Белият дом не е отговорил на запитване на АП къде са отведени със самолет Мадуро и съпругата му.

Пламен Иванов
