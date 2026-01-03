Любопитно:

Първа снимка на Мадуро след залавянето, какви ще са действията на САЩ? (СНИМКА И ВИДЕО)

Първа снимка на Мадуро след залавянето, какви ще са действията на САЩ? (СНИМКА И ВИДЕО)

В социалните мрежи се появи кадър, за който се твърди, че показва венецуелския диктатор Николас Мадуро след задържането му от специалните части на САЩ. Междувременно държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че а американската военна операция срещу Венецуела е приключила. Николас Мадуро вече е в ареста на САЩ. Според Рубио военните действия са били насочени към защита на лицата, изпълняващи заповедта за арест.

Военни действия

Държавният секретар също не очаква по-нататъшни военни действия във Венецуела, тъй като Мадуро е в ареста на САЩ. Залавянето на венецуелския лидер е била основната цел на операцията. Заместник-държавният секретар на САЩ Кристофър Ландау също заяви, че Мадуро ще бъде изправен пред правосъдието за престъпленията си.

Операцията срещу Венецуела

Припомняме, че днес, 3 януари 2026 г. Съединените щати започнаха серия от удари срещу столицата на Венецуела Каракас. Експлозии са били чути в целия град. Според местните медии САЩ са ударили сградата на венецуелския парламент и дома на министъра на отбраната Владимир Падрино Лопес. Ударите може да са били насочени и към южен Каракас, по-специално към Форт Тиуна и военновъздушната база Генералисимус Франсиско де Миранда. Възможно е да са били атакувани най-малко десет цели във венецуелската столица.

Местните жители съобщават и за удар по военноморската база Ла Гуайра в щата Варгас, където се намира Военноморската академия. Регистрирани са удари по пристанището на Каракас и остров Маргарита в Карибите, където е концентрирана значителна част от военната инфраструктура.

По-късно президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че САЩ успешно са провели мащабна операция срещу Венецуела. Президентът Николас Мадуро и съпругата му са били заловени и изведени от страната.

