Нелепа смърт: Дърво падна върху движещ се автомобил, уби млада жена

Жена е загинала, след като дърво е падналовърху движеща се кола на Витоша. Това съобщиха от пресцентъра на МВР. По първоначална информация жената е на 31 години, пътувала е със семейството си. Другите хора в колата не са пострадали. Отново днес пешеходец на 64 години е загинал при пътен инцидент в еленското село Руховци, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Произшествието е станало около 09:00 ч.

10 ранени в Стокхолм, след като автобус се удари в жилищна сграда

Трагедия

По първоначална информация товарен автомобил при маневра на заден ход е блъснал пешеходеца, който е починал на място. Причините са в процес на изясняване и е образувано досъдебно производство. На 29 декември двама души загинаха при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил на Присовските завои край Велико Търново.

Снимка: iStock

Ужасяваща катастрофа с Антъни Джошуа, има жертви (ВИДЕО)

АМ "Хемус"

Движението при 377 км на автомагистрала "Хемус" в посока Шумен се осъществява в изпреварващата лента поради изтегляне на тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) на сайта си. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост в участъка, посочиха от АПИ. От Областно пътно управление - Варна уточниха за БТА, че на 377 км на автомагистрала "Хемус" е станал инцидент с тежкотоварен автомобил, като в произшествието няма пострадали.

След каскади на пътя: Хърватски политик обвини алкохола