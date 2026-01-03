Как шофьор на автобус стана президент на Венецуела. Кой е Николас Мадуро (ВИДЕО)

На 3 януари 2026 г. Николас Мадуро беше задържан по време на специална операция на САЩ във Венецуела. Президентът на Щатите Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната. Венецуелският президент заема поста си от 13 години - след смъртта на Уго Чавес, популисткия ляв президент и ментор на Мадуро. След смъртта на Чавес Мадуро печели президентските избори, но легитимността му е многократно поставяна под въпрос както от венецуелската опозиция, така и от международната общност.

Кариера

Мадуро започва професионалния си път като шофьор на автобус, след което става синдикален лидер, а по-късно е министър на външните работи и вицепрезидент на Чавес. Преди това САЩ, ЕС и няколко други държави налагат лични и секторни санкции срещу Мадуро и неговото обкръжение, обвинявайки го в нарушения на правата на човека, изборни измами и авторитарно управление. Междувременно режимът на Мадуро остава непокътнат благодарение на контрола му над силите за сигурност и подкрепата от Русия, Китай и Иран.

🛑Just a reminder: this summer, the U.S. State Department offered a $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro



If reports of the Venezuelan president’s capture are confirmed, this would mark the first such action by the United States since the… pic.twitter.com/BfIdKUAtCp — NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026

Издигане

От 9 август 2006 г. до 2013 г. той е министър на външните работи на Венецуела. През октомври 2012 г. става вицепрезидент, запазвайки поста си на министър на външните работи. Обявен е за президент на Венецуела от 5 март 2013 г.

През януари 2019 г. венецуелският парламент отстранява Мадуро от длъжност, назначавайки Хуан Гуайдо за изпълняващ длъжността президент.

На 11 януари 2019 г. той е признат за нелегитимен от Националното събрание на Венецуела и повечето страни. На 7 декември 2023 г. Николас Мадуро обяви анексирането на региона Гвиана-Есекибо, който обхваща близо 60% от съседна Гвиана, към Венецуела.

На 3 януари 2026 г. американските сили и елитни части „Делта Форс“ заловиха Николас Мадуро и съпругата му при военна операция на САЩ.

