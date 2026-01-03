Как шофьор на автобус стана президент на Венецуела. Кой е Николас Мадуро (ВИДЕО)

На 3 януари 2026 г. Николас Мадуро беше задържан по време на специална операция на САЩ във Венецуела. Президентът на Щатите Доналд Тръмп заяви, че Мадуро и съпругата му са били изведени от страната. Венецуелският президент заема поста си от 13 години - след смъртта на Уго Чавес, популисткия ляв президент и ментор на Мадуро. След смъртта на Чавес Мадуро печели президентските избори, но легитимността му е многократно поставяна под въпрос както от венецуелската опозиция, така и от международната общност.
Кариера
Мадуро започва професионалния си път като шофьор на автобус, след което става синдикален лидер, а по-късно е министър на външните работи и вицепрезидент на Чавес. Преди това САЩ, ЕС и няколко други държави налагат лични и секторни санкции срещу Мадуро и неговото обкръжение, обвинявайки го в нарушения на правата на човека, изборни измами и авторитарно управление. Междувременно режимът на Мадуро остава непокътнат благодарение на контрола му над силите за сигурност и подкрепата от Русия, Китай и Иран.
🛑Just a reminder: this summer, the U.S. State Department offered a $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolás Maduro— NEXTA (@nexta_tv) January 3, 2026
If reports of the Venezuelan president’s capture are confirmed, this would mark the first such action by the United States since the… pic.twitter.com/BfIdKUAtCp
Издигане
От 9 август 2006 г. до 2013 г. той е министър на външните работи на Венецуела. През октомври 2012 г. става вицепрезидент, запазвайки поста си на министър на външните работи. Обявен е за президент на Венецуела от 5 март 2013 г.
През януари 2019 г. венецуелският парламент отстранява Мадуро от длъжност, назначавайки Хуан Гуайдо за изпълняващ длъжността президент.
На 11 януари 2019 г. той е признат за нелегитимен от Националното събрание на Венецуела и повечето страни. На 7 декември 2023 г. Николас Мадуро обяви анексирането на региона Гвиана-Есекибо, който обхваща близо 60% от съседна Гвиана, към Венецуела.
На 3 януари 2026 г. американските сили и елитни части „Делта Форс“ заловиха Николас Мадуро и съпругата му при военна операция на САЩ.
