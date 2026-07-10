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Поредна спорна ситуация на Световното: От Мароко заявиха, че при гола на Мбапе е имало игра с ръка

10 юли 2026, 11:08 часа 703 прочитания 0 коментара

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече беше белязано от доста спорни ситуации, като и първият 1/4-финален двубой не се размина без такъв. Първо, самият сблъсък между Франция и Мароко беше зрелищен, като Килиан Мбапе пропусна дузпа, с която можеше да открие резултата. После именно той отбеляза, след което Усман Дембеле оформи крайното 2:0. Но националният селекционер на Мароко Мохамед Уахаби има претенции, че има игра с ръка преди попадението на капитана на "петлите".

"Играхме срещу много силен отбор"

Мохамед Уахби беше силно разочарован в интервюто след срещата между Франция и Мароко. Именно там той сподели мнението си, че голът на Килиан Мбапе е нередовен. Ето какво каза Уахби: "Трябва да признаем, че играхме срещу много силен отбор. Страдахме доста през първото полувреме, но спасяването на Боно при дузпата ни задържа. През втората част се защитавахме много по-добре и бяхме по-спокойни, когато топката беше в нас. Изглеждахме значително по-добре.

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Мохамед Уахби

"Имаше ръка, но не знам дали трябваше да бъде свирена"

През първото полувреме имах усещането, че някои играчи просто нямаха въздух, но същите тези момчета започнаха отлично втората част. Голът дойде след ситуация, в която топката беше спорна. Някои от нашите играчи просто спряха, защото видяха игра с ръка. Имаше ръка, но не знам дали трябваше да бъде свирена, или не, нямам представа. Последва индивидуално действие на Мбапе и той отбеляза. Беше тежко в края, но вярвам, че трябва да продължим да вярваме и да работим".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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