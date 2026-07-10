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Винисиус Жуниор поиска прошка за случилото се на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

10 юли 2026, 20:16 часа 651 прочитания 0 коментара

Звездата на Реал Мадрид и бразилския национален отбор Винисиус Жуниор се извини публично след отпадането на Бразилия от Световното първенство по футбол в Северна Америка. Считан за един от фаворитите преди началото на турнира, отборът на "селесао" като цяло разочарова, като треньорът Карло Анчелоти не успя да извлече най-доброто от селекцията си, а контузиите също не помогнаха. След като спечелиха три от първите си четири мача, включително победа над Япония на 1/16-финалите, бразилците в крайна сметка отстъпиха на Норвегия и Ерлинг Холанд.

Винисиус се извини за провала на Бразилия

Въпреки че е най-успешната страна в историята на световното първенство с петте си титли, Бразилия вече не е вдигала трофея от 2002 година насам. Представянето на Винисиус беше една от малкото позитивни страни за "селесао" по време на краткия ѝ престой в турнира, отбелязвайки четири гола. Въпреки това 25-годишното крило на Реал Мадрид не успя да помогне на отбора си да остане по-дълго в надпреварата. Сега той се включи в социалните мрежи, за да се извини на бразилската общественост за представянето на националния отбор в Северна Америка.

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Винисиус Жуниор

Ето какво написа Винисиус:

"Почти четири години по-късно отново се замислям за това, което написах след поредното разочарование на световното първенство", започна Винисиус. "Видях толкова много хора от всички възрасти, които ме подкрепяха и споделяха нашата мечта, че не би било справедливо да мълча. Но ми бяха нужни няколко дни, за да обмисля нещата. Да нося фланелката на Бразилия е най-голямата чест в живота ми, а отпадането от Световното първенство още в 1/8-финалите е чувство, което е трудно да се опише. Знам колко усилено се подготвях, колко бях фокусиран и колко много исках това за всички вас и за семейството ми. Усещането за разочарование е огромно. Имахме отбор, достатъчно силен, за да стигнем много по-далеч, но не успяхме. Съжалявам и ще продължа да се боря за нашата мечта да се върнем на върха на световния футбол."

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Това беше второто световно първенство в кариерата на Винисиус, след като преди това той представляваше Бразилия в Катар 2022, където "селесао" отпадна на 1/4-финалите от Хърватия. На Мондиал 2026 звездата на "кралете" взе участие във всичките пет мача на Бразилия, отбелязвайки четири гола и давайки една асистенция. След като разочарованието от отпадането вече е зад гърба му, Винисиус ще се съсредоточи върху началото на предсезонната подготовка с Реал Мадрид под ръководството на новия треньор Жозе Моуриньо. Същевременно той ще се надява да финализира подновяването на договора си с клуба.

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Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Винисиус Жуниор
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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