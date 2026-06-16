Моуриньо готви чистка в Реал Мадрид – четирима гледат към изхода

Новият треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо подготвя мащабна чиска в тима преди началото на новия сезон. Както е известно, за втори пореден сезон „кралете“ завършиха без спечелен трофей, а това никак не се понрави на президента Флорентино Перес. В крайна сметка Алваро Арбелоа, който наследи Шаби Алонсо, бе уволнен, а на негово място дойде Моуриньо.

Кои са ненужните в Реал?

Жозе Моуриньо готви мащабни промени в Реал, за може тимът да се завърне на върха в Ла Лига и Шампионска лига. Португалският специалист вече е изготвил списък с ненужните футболисти. На този етап в него попадат четирима играчи. Това са Ферлан Менди, Раул Асенсио, Фран Гарсия, както и Дани Себайос.

🚨 CONFIRMED: José Mourinho and Real Madrid want these players to LEAVE:



• Raúl Asencio

• Ferland Mendy

• Fran García

• Dani Ceballos



However, Mendy and Asencio want to STAY, while Ceballos wants to leave on a FREE. @MarioCortegana pic.twitter.com/aaqoRAxhrm — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 16, 2026

Очаква се в следващите дни ръководството на клуба да реши как да процедира. Вариантите са два. Първият е – да им бъдат намерени нови отбори, в които да бъдат продадени или преотстъпени. Вторият е договорите им да бъдат прекратени по взаимно съгласие.

„Кралете“ вече работят по лятната селекция

Ръководството на Реал също така работи усилено по лятната селекция. До момента „кралете“ постигнаха договорка с Челси за правата на левия бек Марк Кукурея. Очаква се на стадион „Сантяго Бернабеу“ да пристигнат още бранителите Дензъл Дъмфрис и Ибрахима Конате, както и офанзивният полузащитник Бернардо Силва.

ОЩЕ: Реал Мадрид със звезден трансфер, „кралете“ договориха национал на Испания