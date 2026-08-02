"Нескопосан политически опит": Легенда на Италия коментира случилото се с Андреа Пирло и федерацията

Легендата на италианския футбол Джанлуиджи Буфон коментира случващото се в националния отбор. Както е известно, последните няколко седмици бяха бурни за "адзурите". Паоло Малдини беше назначен за нов технически директор на Италианската футболна федерация, но подаде оставка малко повече от две седмици по-късно. Оттогава на негово място застана Клаудио Раниери, който ще работи рамо до рамо с Роберто Манчини като нов главен треньор. Причината за напускането на Малдини бе, че той избра Андреа Пирло за селекционер, но от централата отхвърлиха предложението заради връзка на бившия халф с руска букмейкърска компания.

Буфон коментира хаоса в Италианската федерация

Буфон коментира предложението, което е получил да се завърне на ръководна позиция в националния отбор, обясни защо е важно в екипа на "адзурите" да има фигура като Клаудио Раниери и разкри кого би избрал вместо Роберто Манчини за следващ главен треньор. Легендарният бивш вратар и бивш шеф на италианската делегация говори за всичко това в подробно интервю за "Ла Газета дело Спорт". Буфон няма съмнения относно качествата на Манчини като главен треньор, но поставя под въпрос дали той е правилният избор за Италия при настоящите обстоятелства.

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Буфон се изказа по казуса с Пирло

Наред с Манчини в ролята на технически директор на Италианската футболна федерация ще работи Клаудио Раниери. Дино Зоф наскоро постави под въпрос какво всъщност включва длъжността на технически директор, но Буфон уверява, че е важно на този пост да има фигура като Раниери. Първоначално за поста на технически директор беше назначен Паоло Малдини, който преди оставката си се опита да назначи Андреа Пирло за селекционер на Италия - ход, който в крайна сметка беше блокиран. По този повод легендарният врата каза:

"Радвам се, че Андреа избегна такъв бурен път, като се има предвид, че предпоставките не бяха най-добрите", каза Буфон, когато беше попитан за своя приятел и бивш съотборник. "Историята с руския сайт беше нескопосан и неуспешен политически опит да го етикетират като "неподходящ"... Но въпреки тези неприятни неща, оставам твърдо убеден, че трябва да обичаме Италия със строгата страст на изгнаник в родината си."

Малдини също се беше опитал да върне Буфон в състава на Италия по време на краткия си мандат начело на отбора. Той му е предложил поста на директор на националните отбори. С други думи, координатор между първия тим и юношеските състави. Буфон обаче отказал предложението, тъй като се е отдал на семейния живот. Междувременно Буфон каза, че би назначил Антонио Конте за селекционер на "адзурите", ако зависеше от него.

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