"Гуардиола е най-великият от 30 години насам, но...": Усъмниха се в качествата на Пеп да успее начело на национален отбор

През последните седмици в Италианската футболна федерация цари истински хаос. След поредния провал на националния отбор да се класира на световно първенство на Ботуша предприеха спешни мерки. Първият потърпевш от ситуацията се оказа Дженаро Гатузо, който бе освободен от поста си на селекционер на "адзурите". След това легендата Паоло Малдини беше назначен за нов технически директор с цел промяна, а Леонардо пристигна като негов съветник.

Дори идването на Гуардиола нямаше да гарантира успех за Италия

На двамата им беше възложен трудната задача да изберат нов селекционер. Малдини разкри, че са водени преговори с Карло Анчелоти и Пеп Гуардиола да поемат селекцията на Италия. Италианският специалист отказал предложението, тъй като в момента води националния отбор на Бразилия. Гуариола също категорично отхвърлил офертата на "адзурите", тъй като се нуждае от почивка, след като наскоро се оттегли от 10-годишния си престой в Манчестър Сити. След като получиха отказ от двамата си основните фаворити за поста, от Италианската федерация се обърнали към легендарния Андреа Пирло.

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Въпреки че решението бе взето, назначението на Пирло се провали в последния момент. Новият президент на централата Джовани Малаго е спрял процедурата и отхвърлил идеята заради връзка на бившия халф с руска букмейкърска компания. Това предизвика напускането на Малдини и Леонардо. В крайна сметка Роберто Манчини бе назначен за нов селекционер, а Клаудио Раниери пое поста на Малдини. Легендата на Италия Джанлуиджи Буфон коментира всички тези промени в специално интервю за "Ла Газета дело Спорт". Той обърна специално внимание на случилото се с Пирло, но даде мнението си и за преговорите с Гуадиола да поеме отбора.

Буфон определи испанския гений като най-великия наставник през последните 30 години насам, но допълни, че идването му не би гарантирало успех на "адзурите": "Само името му би ни дало тласък, а ние се нуждаехме от това. Но присъствието му не би било гаранция за резултати. Той е най-великият от 30 години насам, но досега е тренирал само клубове. Работата с националния отбор е нещо съвсем различно."

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