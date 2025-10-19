Войната в Украйна:

19 октомври 2025, 21:31 часа 334 прочитания 0 коментара
Мъри Стоилов с първа загуба този сезон: бивш играч на Гьозтепе го наказа

Гьозтепе на Станимир Стоилов допусна първа загуба от началото на сезона в турската Суперлига. Поражението дойде от Аланияспор с минималното 0:1, а единствения гол в мача отбеляза защитникът Юмит Акда. Той игра под наем в Гьозтепе в първата година на Мъри начело. До този момент „Гьоз-Гьоз“ бяха в топ три, но сега паднаха до петото място. Гьозтепе има актив от 16 пункта и остава само на една точка от четвъртото място, което носи участие в Европа.

Слабо второ полувреме загуби мача за Мъри Стоилов и Гьозтепе

Мачът с Аланияспор беше от 9-тия кръг на турския шампионат. Отборът на Мъри доминираше при точните удари (6 за Гьозтепе срещу 5 за Аланияспор), но 5 от тях дойдоха през първото полувреме. Цялостното представяне на „Гьоз-Гьоз“ беше по-добро през първата част, но след почивката на полувремето свалиха нивото. Именно тогава противникът се възползва, оказа натиск и това резултатира в гол на Юмит Акда в 83-тата минута. Попадението се оказа достатъчно за да донесе победата на домакините.

Станимир Стоилов

Голмайсторът Юмит Акда игра под ръководството на Мъри през сезон 2023/24

Румънският защитник беше част от отбора на Мъри в първата му година като старши треньор на Гьозтепе. Бранителят дойде под наем именно от Аланияспор за сезон 2023/24. Тогава той изигра 25 мача в първенството и 2 за купата. Отбеляза 3 гола, като всичките бяха в шампионата. За Гьозтепе следва гостуване шампиона и лидер в класирането Галатасарай. Сблъсъкът ще бъде в неделя, 26 октомври. Преди днешната загуба отборът на Мъри записа 4 победи и 4 равенства в 8 мача за турската Суперлига.

