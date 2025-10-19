Войната в Украйна:

Шокиращи разкрития: УЕФА се опитала да изхвърли Барселона от Шампионска лига

19 октомври 2025, 18:06 часа 548 прочитания 0 коментара
Барселона измина дълъг път от мястото, където се намираше под ръководството на Хосеп Мария Бартомеу - човекът, който доведе финансите на клуба до исторически минимум и остави клуба да потъне в дългове. Поредица от икономически лостове, предоговаряне на договори и умни трансферни маневри помогнаха на каталунците да се справят с най-лошото, въпреки че все още не са достигнали финансовото правило 1:1 - нещо, което настоящият президент Жоан Лапорта си е поставил като цел в обозримо бъдеще. Пътят на клуба до това място обаче не беше никак лесен.

В края на краищата, Барселона не само трябваше да се примири със строгите регулации на Ла Лига и да се бори с регистрациите на играчите, но и да успее да замаже положението пред УЕФА. По време на Общото събрание на клуба, което се проведе днес, Лапорта разкри, че използването на няколко икономически лоста едва не е довело до отстраняването на отбора от Шампионската лига за една година.

Всъщност той изтъкна, че е трябвало да преговаря с УЕФА и да гарантира, че подобна спортна санкция няма да бъде приложена към отбора заради задействаните лостове, за да се справи с тежките обстоятелства, в които се намира клубът. "Това, че Барселона не е акционерно дружество и не може да увеличи акционерния си капитал, беше един от аргументите, който изтъкнахме пред УЕФА за неспазване на феърплея", започна той. "Намалихме глобата от 80 млн. евро на 60 млн. евро, а след това на 15 млн. евро без спортна санкция. Първоначално те искаха да ни оставят без участие в Шампионската лига."

Жоан Лапорта

Как Лапорта спаси Барселона

Лапорта продължи да защитава тезата си как използването на финансови лостове не е било фалшиво отражение на капиталова печалба, нещо, което УЕФА първоначално твърдеше, че нарушава финансовия феърплей.

"Строго погледнато, ливъриджът не е увеличение на капитала. Той е просто прехвърляне на активи за определен период от време, които след това се възстановяват. В замяна на това получавате определена сума пари. Ние прехвърлихме 25% от телевизионните си права на един фонд, който ни донесе 600 млн. евро. Тази сума, която представляваше около 35 млн. евро, ще бъде върната на клуба след 25 години. Това е прехвърляне на активи, които ще бъдат възстановени след определен период от време. Това ни позволи да спасим клуба", заключи той.

