Огромна издънка за Ливърпул у дома! Манчестър Юнайтед попари шампиона и го вкара в кошмарна серия

Манчестър Юнайтед шокира Ливърпул на "Анфийлд"! Тимът на Рубен Аморим успя да победи шампиона с 2:1 при визитата си в осмия кръг на английската Висша лига. Гостите поведоха след само 62 секунди игра, а куп пропуски на Коди Гакпо поставиха домакините в неудобна ситуация. Нидерландецът все пак върна тима на Слот в мача с гол в 78-а минута, но моменти по-късно падна победният гол във вратата на Мамардашвили. Така Ливърпул навлезе в серия от четири поредни мача без победа. Това е първи успех за Юнайтед на "Анфийлд" от 2016 година насам.

Рубен Аморим надигра Арне Слот на "Анфийлд"

Срещата на "Анфийлд" започна повече от отлично за гостите. Великолепен пас на Диало зад защитата на мърсисайдци намери Брайън Мбемо, който преодоля Мамардашвили и откри резултата след само 62 секунди игра. Ливърпул опита да отговори, но така и не успя да създаде по-опасна ситуация. Първата по-добра възможност пред домакините се откри чак в 20-а минута, кохато удар на Коди Гакпо срещна гредата. Натискът на Ливърпул отвори шанс за Юнайтед да удвои преднината си. Куня великолепно намери Диало отдясно, а той напредна и пусна към Бруно Фернандеш. Португалецът бе на отлична стрелкова позиция, но ударът му бе неточен.

Малко по-късно Мейсън Маунт не успя да се възползва от грешка на вратаря на Ливърпул и прати топката далеч от целта. Атаките на гостите продължиха и вратарят на домакините трябваше да се справя с изстрел на Мбемо. След половин час игра шампионите най-накрая вдигнаха темпото. Този път гредата отново спря изстрел на Гакпо, отклонил се от защитник на Юнайтед. Малко след това Александър Исак бе изведен зад защитата в бяло, но бе спрян от великолепна намеса на Ламенс. Минути преди края Гакпо можеше да си отбележи автогол, след като отклони центриране на Фернандеш, но топката се размина от целта. Така двата тима се оттеглиха на почивката при минимален аванс за тима на Рубен Аморим.

Магуайър се превърна в герой на "Анфийлд"

В началото на второто полувреме Гакпо удари греда за трети път. След центриране на Мохамед Салах топката стигна до нидерландеца и той отправи хубав удар, но отново нямаше късмет и разтресе вратата на Ламенс. Мърсисайдци натискаха, но гостите успяваха да удържат съпротивата. Домакините продължиха да обсипват вратата на Юнайтед с удари и това все пак даде резултат в 78-а минута. След разбъркване в наказателното поле на гостите и няколко рикошета топката стигна до влезлия малко по-рано Федерико Киеза. Той намери Коди Гакпо, а нидерландецът бе точен за 1:1.

Радостта на мърсисайдци продължи за кратко. Окрилени от изравнителния гол, те се впуснаха в търсене на победата, но отново се пропукаха в защита. В 84-ата минута след центриране на Бруно Фернандеш Хари Магуайър бе оставен непокрит и с глава прати топката в мрежата. Минути по-късно Гакпо пропусна отлична възможност да изравни резултата и така Юнайтед се поздрави с първи успех на "Анфийлд" от 9 години насам.

Тотнъм също се издъни у дома

По-рано днес Астън Вила направи пълен обрат при гостуването си на Тотнъм Хотспър. Тимът от Бирмингам изоставаше в резултата още в 5-а минута, когато Родриго Бентанкур даде преднина на "шпорите". В 37-ата минута Морган Роджърс изравни със страхотен удар извън наказателното поле под гредата на вратата на Викарио. След почивката пропуски за Тотнъм направиха Уилсън Одоберт и Палиня. Така се стигна до 77-ата минута, когато Люка Дин подаде на Емилиано Буендия, който с моментален удар вкара топката в левия ъгъл - 1:2.

