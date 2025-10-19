Войната в Украйна:

Изгонен от Наско Сираков продължава да прави фурор за новия си отбор

19 октомври 2025, 18:59 часа 869 прочитания 0 коментара
Бившият нападател на Левски Александър Колев продължава да прави фурор за новия си отбор. Както е известно, родният нападател напусна "Герена" след скандал по-рано през годината и се присъедини към китайския втородивизионен Нантун Чжъюн. Колев за пореден път изигра ключова роля при победата на неговия тим с 3:0 над Гуанси Пингуо Халиао. Трите точки в актива на Нантун означават, че отборът ще остане на 6-а позиция във временното класиране.

Колев продължава да блести в Китай

Колев за пореден път се представи на много високо ниво. Той изигра роля и в трите попадения на Нантун Чжъюн срещу Гуанси. Бившият футболист на Левски откри резултата за тима си в 19-ата минута, а седем по-късно покачи на 2:0. В 73-а минута направи асистенция на Цзя Боян, който оформи крайното 3:0. Колев блесна с попадение и в миналия мач на отбора.

Защо Колев напусна Левски?

Колев напусна Левски през лятото, след като се забърка в конфликт с ръководството. Юношата на "сините" се завърна в клуба през миналия сезон по желание на тогавашния наставник Станислав Генчев. Той бе един от голмайсторите на тима през миналата кампания и се очакваше да продължи да води атаката и под ръководството на Хулио Веласкес. В началото на лятото обаче Колев бе изваден от първия отбор и пратен в дубъла от изпълнителния директор Даниел Боримиров и мажоритарния собственик Наско Сираков. Според информациите нападателят развалял дисциплината в съблекалнята. Няколко дни по-късно двете страни разтрогнаха по взаимно съгласие.

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
