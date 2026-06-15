Най-много "сухи мрежи" на Световното първенство 2026 - вече 12 мача, а само четирима вратари са без допуснат гол! (ОБНОВЕНА)

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва днес. То стана историческо по много причини, а една от тях е рекордният брой участици - цели 48. Това означава и рекорден брой мачове - 104. Това са цели 40 срещи повече от Мондиал 2022, където бяха проведени 64 сблъсъка, а участниците бяха 32. Повече мачове със сигурност означава повече голове, но и повече шансове за страхотни вратарски изяви. А накрая "Златната ръкавица" взима стражът с най-много мачове без допуснат гол. В тази статия можете да следите класирането на вратарите с най-много "сухи мрежи".

Кои вратари са печелили "Златната ръкавица" на световно първенство?

Наградата, която днес познаваме като "Златната ръкавица", за пръв път на световни финали се е връчила на специалния за нас Мондиал 1994. Тогава тя се нарича наградата "Лев Яшин" и я печели белгиецът Мишел Прюдом, които запазва две "сухи мрежи". На Световното първенсто през 1998 г. носител на наградата е Фабиан Бартез, който не допуска гол в 5 мача. Също с толкова "сухи мрежи" е и Оливер Кан, който печели наградата на Мондиал 2002. 4 години по-късно, отново с 5 "сухи мрежи" носител е Джанлуиджи Буфон.

От Мониал 2010 наградата вече се нарича "Златната ръкавица". Тогава я печели Икер Касияс, който също не допуска гол в 5 мача. На Световното в Бразилия през 2014 г. Мануел Нойер запзава 4 "сухи мрежи" и печели наградата. На Мондиал 2018 носител е Тибо Куртоа с 3 мача без допуснат гол. И на последното Световно - в Катар през 2022 г., Емилиано Мартинес печели "Златната ръкавица", отново с 3 "сухи мрежи".

"Златна ръкавица": Класиране на най-добрите вратари, запазили най-много "сухи мрежи" на Мондиал 2026

Раул Рахнел (Мексико), Ангъс Гън (Шотландия), Патрик Бийч (Австралия), Яхия Фофана (Кот д'Ивоар) - 1 суха мрежа