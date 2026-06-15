Над 100 продукта с 15% по-ниски цени в BILLA по програмата „Кошница с грижа“

От днес клиентите на веригата могат да открият във всички 173 магазина специално обозначени продукти от малката потребителска кошница на трайно по-ниски цени

BILLA България се включва в националната инициатива „Кошница с грижа“, реализирана съвместно с правителството на Република България. В рамките на инициативата търговската верига намалява с 15% цените на над 100 продукта от малката потребителска кошница във всички свои 173 магазина в страната.

Кампанията е дългосрочна и цели да подпомогне българските домакинства чрез осигуряване на по-достъпни стоки от първа необходимост. Над 80% от продуктите са от български доставчици, като целта е едновременно да се подкрепят потребителите и местният бизнес.

Сред включените над 100 продукта са основни храни и варива, млечни продукти, колбаси, прясно месо и риба, закуски, кафе, бебешки храни, перилни и почистващи препарати, захарни изделия и консервирани храни – продукти, които присъстват ежедневно в потребителската кошница на българските семейства.

„Грижата за потребителите винаги е била сред основните ни приоритети. Вярваме, че в период на икономическа несигурност бизнесът трябва да бъде активна част от решенията и да търси конкретни механизми за подкрепа на хората. Именно затова се включваме в инициативата „Кошница с грижа“ и предоставяме дългосрочно намаление на продукти от първа необходимост.

Същевременно сме убедени, че устойчивото подобряване на достъпа до качествена храна изисква много по-широк подход. Необходими са последователни усилия за развитие на българското производство, по-силни партньорства по цялата верига на доставки и дългосрочни политики, които да създадат стабилност както за производителите, така и за потребителите. Като един от водещите търговци в страната ние сме готови да продължим да работим заедно с институциите и нашите партньори за постигането на тази обща цел“, коментира Албена Георгиева, изпълнителен директор на BILLA България.

Участието в инициативата е поредна стъпка в политиката на BILLA за осигуряване на достъп до качествени продукти на достъпни цени. Компанията от години реализира редица програми в подкрепа на потребителите, сред които 10% отстъпка за клиенти на възраст над 65 години в определени часове всяка седмица, специални предложения и персонализирани отстъпки чрез програмата BILLA Card, както и стотици промоционални оферти в седмичната си брошура. Програмата „BILLA Градини“ в партньорство с българските производители вече повече от 10 години осигурява пресни и качествени български плодове и зеленчуци, които достигат до домакинствата в цялата страна. Чрез нея над 180 родни зеленчукови градини, оранжерии и лозя получават сигурност и предвидимост – възможност да планират и реализират продукцията си успешно.

Всички над 100 продукта, включени в програмата „Кошница с грижа“, ще бъдат ясно обозначени със знака на инициативата на регала, което ще улесни тяхното разпознаване от клиентите във всички обекти на BILLA в страната. Трайно намалената с 15% цена на артикулите от инициативата спрямо регулярната им цена на 05 юни 2026 ще бъде валидна в периода 15 юни – 31 декември 2026 г.