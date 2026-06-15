Магнитни бури през седмицата 15-21 юни 2026 г. Прогноза от САЩ (ГРАФИКА)

През новата седмица от 15-21 юни 2026 г. не се очаква да има дни със силни магнитни бури. Според прогнозата на Meteoagent стойността на Кр индекса на 15 юни ще бъде от степен 3. По данни на Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ ще има само едни ден с леко повишена геомагнитна активност.

Прогнозата

Според информацията на сайта Meteoagent в понеделник, 15 юни 2026 г., стойността на Кр индексът ще е 3, 16 юни - 3,7. Това не е повишена геомагнитната активност и не може да предизвика проблеми при метеочувствителните хора и тези със сърдечносъдови заболявания.

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Снимка: Meteoagent

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Според прогнозните данни на учените от Центъра за прогнозиране на космическото време към Националната администрация за океаните и атмосферата на САЩ на 15 юни 2026 г. стойността на Кр индекса ще е - 3, а на 19 юни - 4. Това не са силни магнитни бури, които могат да причинят здравословни неразположения при метеочувствителните хора. Тази прогноза не е окончателна и търпи промени в различните дни.

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