„Млъкни и слушай“: Силяновска се оплаква не просто от България, а от целия ЕС

„Често казвам, че Европейският съюз трябва да помисли за методологията на преговорите. Не може да бъде „мълчи и слушай“. Като по-голям брат и по-малък, или богат човек и беден човек. Не. И кандидатите за кандидати имат какво да кажат“, каза Силяновска-Давкова в интервю за агенция МИА, предаде македонското издание "Рацин".

Тя попита какви преговори се обсъждат, когато на Северна Македония се казва: „Ето рамката, приложете я, променете Конституцията, защото ние сме вътре, ние сме ексклузивно общество, а вие чакате“.

„Не. Европейският съюз също се нуждае от дълбоки реформи“, подчертава президентът на Северна Македония в интервюто.

Вярва в "Бърдо-Бриони"

Силяновска-Давкова заяви, че Северна Македония ще организира конференцията по дипломатическата инициатива, „Бърдо - Бриони“, в която участват всички бивши държави от Югославия заедно с Албания, защото вярва, че този процес не трябва да спира, пише още македонската медия "Рацин"

„Може да не е Бърдо или Бриони, но ще бъде добра балканска стъпка. Нямаме проблем, особено териториален или друг проблем, със съседите си. В рамките на процеса Бърдо-Бриони ние действаме като отговорен регионален играч и всички мои колеги уважават това“, каза президентът на Северна Македония Гордана Силяновска Давкова. ОЩЕ: На английски език: Силяновска обясни в София разликите между конституциите на РСМ и България