240% ръст за 4 години: Бивш министър показа фиша със заплатата си като директор на болница (СНИМКИ)

Директорските заплати са нараснали 7 пъти по-бързо от инфлацията. Това обяви бившият здравен министър д-р Стефан Константинов, който през 2022 г. беше освободен от поста директор на Университетската специализирана болница за активно лечение по онкология (УСБАЛО) и който показа последния си фиш със заплата.

"С факти и личен опит. Числа и коментар по актуалната тема от вчера. Без сензации и емоции. Фиш от последната ми работна заплата като директор на болница – тя е от месец юни 2022г. Възнаграждението: 7087.50 лв или 3623,78 евро. През януари 2026г. същата заплата в същата болница вече е 8 707 евро. Т.е. за периода юни 2022 – януари 2026 е нараснала до около 240% от първоначалната си стойност (2,4 пъти), което е чисто увеличение с приблизително 140%. През това време инфлацията у нас е 20% по официални данни", коментира д-р Константинов.

Той направи уточнението, че това не е заплата на директор в болница с просрочени задължения, нито на такава, отчитаща лоши финансови резултати. "Точно обратното. Болницата от губеща по над 1,5 млн лева годишно беше изведена на печалба до 1,5 млн. лв., просрочените задължения от над 7 млн. лв. бяха изчистени само за 4 години. Без кредити и покриване на задължения от държавата. Ясни числа, в случай, че някой я намери за прекомерно висока и незаслужена", допълни Константинов.

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Не е нормално директор да взима повече от министър

По думите му директорските заплати са нараснали 7 пъти по-бързо от инфлацията за периода.

"Ако вземем друг показател за сравнение – средната работна заплата, през юни 2022г. тя е била 874 евро, а януари 2026г. - 1 381 евро. Т.е. ръст от 58%. Темпът на увеличение при директорските заплати е 2.4 пъти по-голям от процентния ръст на средната заплата в страната за периода", пише още медикът.

Той коментира въпроса трябва ли директорите на държавни болници да получават по-високи заплати от тази на министъра на здравеопазването, който им е принципал.

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"Категорично не. Няма никакво място за сравнени между отговорността, интензитета на работа и нейната трудност при един министър и тази на един директор, пък бил той на най-голямата болница. Ама никаква. Ако щете го погледнете дори от елементарно мениджърска страна – министърът също отговаря пряко за функционирането на определена структура - министерство, с персонал около 300 човека. Пояснявам, че говоря за основните заплати на министър / директор. Приходите от медицинска дейност на директори не коментирам, въпреки че е редно да вметна – директорският пост дава огромни преимущества и възможности на по-отраканите да генерират понякога фантастични доходи, които трудно биха реализирали като редови лекари", заяви Константинов.

"Пари на вятъра"

Той беше категоричен, че заплатите на членовете на съвет (борда) на директорите са прекалено високи. "Там темповете на увеличение следват тези на директорите. В огромния процент от случаите това са пари на вятъра. Суми, получавани без нищо да работиш и реално – без да носиш никаква отговорност (тя по правило е за директора). 95% от членовете на съвета на директорите не допринасят с нищо за управлението на болниците. Останалите 5% – те вероятно няма да бъдат следващ мандат там, системата ще ги изхвърли", коментира бившият министър.

От опит той поясни, че министърът не е човекът, който получава най-висока заплата в едно министерство. "Впечатляваща е изобретателността на администрацията да увеличава приходите си. Участието в съвет на директорите на някоя болница /предприятие е само малка част от възможностите да се изкарат повече пари", пише Константинов.

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"На кого да благодарим за ръста на директорските заплати? На всички служебни правителства, сглобки и тройни-четворни коалиции, които ни управляваха в последните години. Заплатите се определят по методика на здравното министерство. Не по усмотрение на самите директори, а по правила от министерството. Същото получава регулярни справки за финансовото състояние на болниците, включително за разходите за заплати. Нищо не е открито вчера, просто сега се оповестява", допълни още Константинов.

Според него примерът с конкретната болница е приложим за всички държавни такива. "Най-скандално е увлечението на директорските заплати в болници с просрочени задължения, генериращи загуби или демонстриращи явно влошаване на финансовите показатели. Казусът със заплата от 40 000 евро не коментирам, защото става въпрос за начислени други суми, а не за основна заплата. Пък и на фона на присъдените на Гешев 130 000 евро за прослужено време, въпреки че реално беше уволнен, някак не съм впечатлен", заяви бившият министър.