Не са зелени: Учени разкриха в какъв цвят са извънземните, ако евентуално съществуват

Търсенето на живот извън Земята принуждава учените да преосмислят обичайните си представи за това как биха могли да изглеждат извънземните същества, ако евентуално съществуват. По-специално, нови изследвания показват, че те може да не са непременно зелени, като растенията на Земята. Това съобщава Popular Mechanics.

Какъв цвят са извънземните?

На Земята зеленият цвят на растенията се дължи на действието на хлорофила, пигмент, който абсорбира червена и синя светлина и я отразява в зелен цвят. Това позволява фотосинтезата – процесът, чрез който растенията използват светлина, вода и въглерод, за да създават енергия.

Прочетете също: Междузвездната комета 3I/ATLAS е сканирана за извънземни: Какво разкри търсенето

Условията за живот на други планети обаче могат да бъдат много различни. Това важи особено за екзопланетите, обикалящи около червени джуджета. В такива системи светлината има различен спектър, така че организмите могат да използват алтернативни механизми за фотосинтеза.

Изследователи от университета Корнел са установили, че микроорганизми, които използват инфрачервено лъчение, потенциално биха могли да доминират в подобни условия. Това са фототрофни аноксигенни и фотохетеротрофни бактерии. Те вече съществуват на Земята и „процъфтяват в определени ниши“.

За да изучат свойствата им, учените събрали около 20 проби от лилави бактерии от различни среди, от хидротермални извори до водни басейни. Анализът показва, че тези организми произвеждат специфичен „светлинен подпис“, който може да бъде открит от телескопи.

Учените предлагат да се използват такива спектрални сигнатури като един от ключовите маркери за търсене на извънземен живот. В бъдеще те планират да ги откриват с помощта на съвременни обсерватории, по-специално Изключително големия телескоп на Европейската южна обсерватория.

Някои научни изследвания също така показват, че други светлочувствителни молекули, като ретинал, са доминирали в ранната история на Земята. Те са абсорбирали зелена светлина и са отразявали червена и виолетова. Едва с появата на хлорофила и повишаването на нивата на кислород растителността на планетата е придобила сегашния си зелен цвят.

Моделирането на различни видове екзопланети, както мокри, така и сухи, показва, че при определени условия повърхностите им могат да бъдат лилави. Това е особено вярно за светове с ниски нива на кислород или такива, които получават светлина от по-хладни звезди.

Прочетете също: Учен с тревожна прогноза: До какво може да доведе нашествието от извънземни на Земята

„Така че, ако извънземните най-накрая достигнат Земята, не очаквайте „малки зелени човечета“. Най-вероятно те не са зелени, а лилави на цвят“, се казва в статията.

По-рано проучване на учени показа, че човечеството може да пропусне съобщения от извънземни цивилизации, защото космическото време изкривява радиосигналите и ги прави невидими за земното оборудване.

Дори ако хипотетичен извънземен предавател излъчва идеално тесен радиосигнал, той може да не остане такъв, докато не напусне атмосферата на родната си звезда. Това изкривяване, което се случва близо до точката на произход, може да разпространи честотата на сигнала, което води до пропускането му от нашите детектори, които са настроени да търсят по-фокусирани радиовълни.

„Ако сигналът се разширява през средата на собствената си звезда, той може да падне под нашите прагове за откриване, дори и да е там, което потенциално помага да се обясни част от радиовълните, които наблюдаваме при търсенето на техносигнатури“, казва астрономът от Института SETI и водещ автор на изследването, д-р Вишал Гаджар.

Учените обясниха, че звездите от типа M-джуджета, които съставляват около 75 процента от звездите в Млечния път, са най-склонни да изкривяват сигналите. Откритието може да доведе до по-добри методи за откриване, които отчитат този фактор. Това означава, че дори сигналите да не са напълно фини, когато достигнат Земята, те все пак биха могли да произхождат от извънземен живот.

Прочетете също: Учен: На извънземните им трябва гориво, повече от масата на Вселената, за да посетят Земята