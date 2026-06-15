Въпреки критиките: "Денят на истината" дойде и оглави боксофиса в САЩ

Най-новият научнофантастичен трилър на Стивън Спилбърг "Денят на истината" дебютира на първо място в северноамериканския боксофис с 44 милиона долара. Филмът с участието на Емили Блънт и Джош О'Конър проследява опитите за разкриване на дългогодишно прикриване на извънземни. Индустриалният анализатор Дейвид А. Грос определи началото като "много добро за оригинален научнофантастичен трилър", но подчерта, че успехът ще зависи от задържането на аудиторията.

Box Office: 'Disclosure Day' Launches to $93 Million Globally, 'Michael' Nears $950 Million Milestone https://t.co/4kBtMmtEFj — Variety (@Variety) June 14, 2026

"Денят на истината" предизвика противоречиви реакции (преди излизането му по кината на 10 юни) сред критиците, като почти всички са единодушни в едно – силното изпълнение на Емили Блънт, съобщи. "The Standard".

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‘DISCLOSURE DAY’ has opened with $92.9M worldwide.



The biggest opening ever for an original film from Steven Spielberg. pic.twitter.com/svuNTkoWVf — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) June 14, 2026

Продукцията е определяна като завръщане към научната фантастика за Спилбърг, но реакциите са разнопосочни. Част от критиките хвалят режисурата и забавния ритъм, докато други определят филма като объркан и лишен от оригиналност. Това обаче не му попречи да изпревари конкуренцията.

На върха

Второто място зае хорърът "Обсебване" с 19 милиона долара, достигайки общ приход от 188,3 милиона долара в страната. Режисираният от Къри Бейкър филм се превърна в най-касовия за дистрибутора "Фокус Фийчърс".

На трето място се нареди "Страшен филм" със 14,5 милиона долара, следван от хоръра "Задните стаи" с 11,3 милиона долара. Петият в класацията „Властелините на вселената“ отчете рязък спад от 70 на сто и само 8,7 милиона долара приходи, като според „Върайъти“ това е един от най-големите провали за годината, пише БГНЕС.

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