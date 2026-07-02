Напрежение и в лагера на Франция: Звезда отбегна Дешан и постави треньора в неудобна ситуация (ВИДЕО)

Изглежда, че дори и в лагера на най-добре представящия се отбор на Световното първенство по футбол може да има напрежение. Отборът на Франция, чийто състав мачка наред до момента на Мондиала в Северна Америка, се натъкна на малък вътрешен конфликт между селекционера Дидие Дешан и една от звездите - Раян Шерки. В социалните мрежи циркулира видео, на което се вижда как Шерки отбягва Дешан и сякаш отказва да го поздрави, а впоследствие Дешан се опита да го прегърне, но футболистът се наведе.

Има ли конфликт между Дидие Дешан и Раян Шерки?

Това бързо породи слухове за напрежение в съблекалнята на "петлите". Френските медии обаче твърдят, че реакцията на Шерки не е била насочена конкретно към Дешан и по никакъв начин не е сърдит на селекционера. Футболистът на Манчестър Сити е разочарован най-вече от собственото си положение в отбора, тъй като почти не получава игрови минути от началото на турнира и знае, че трябва да се представя по-добре, за да намери място сред стартовите 11 на този изключително конкурентен състав.

Още: "Германецът, пропуснал две дузпи": Куриозна ситуация ядоса феновете на бундестима след провала в САЩ

Шерки почти не е играл от началото на Световното първенство

Шерки е изиграл само 55 минути от началото на Световното, като все още не е започвал като титуляр, въпреки че изпрати много силен сезон на клубно ниво. В предни позиции за Сити обаче играят имена като Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле, Брадли Баркола и Дезире Дуе, като всеки един от тях се представя на висота. С малкото си време на терена пък Шерки не убеди, че заслужава повече минути да бъде на терена.

По-късно Раян Шерки публикува снимки със съотборниците си в социалните мрежи, което идва да покаже, че той няма проблем в съблекалнята, но очевидно се надява, че ще си заслужи повече игрови минути на турнира.

Още: Огромен скандал след провала на Мондиал 2026: Звезда се вдигна на бунт срещу селекционера

If I was Cherki I would ignore and brush Deschamps’ handshake too because he deserves far better than that.



If you didn’t need him in your team why did you call him up only to treat him with poverty minutes? With all the talent he possesses as your 10?



The treatment of Rayan… pic.twitter.com/sWvQ8N6ho0 — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) July 1, 2026