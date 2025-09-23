Неймар с остра критика срещу „Златната топка“

Усман Дембеле спечели убедително Златната топка. Нападателят на ПСЖ и Франция направи изключителен сезон, като грабна требъл с парижани. Това му помогна да изпревари другия основен конкурент за наградата Ламин Ямал. Испанецът остана на второ място, а топ три допълни Витиня от ПСЖ. Футболистът на Сантош и капитан бразилския национален отбор Неймар обаче имаше претенции към класирането в по-долната му част.

Според Неймар класирането на Рафиня е "твърде подло"

На четвърто място за наградата остана Мохамед Салах от Ливърпул, а петата позиция беше отредена на Рафиня от Барселона. Именно това възмути Неймар. „Поставянето на Рафиня на пето място е твърде подло“, написа Неймар в коментарите под публикацията на бразилския коментатор Едуардо Семблано в социалните мрежи. През миналия сезон Рафиня също имаше сериозни заслуги за успехите на клубния си отбор.

Още: "Нещо много странно се случи тук": Бащата на Ламин Ямал избухна след "Златната топка"

Рафиня беше с основна роля за успехите на Барселона

Барселона спечели домашен требъл и стигна до полуфиналите на Шампионската лига, където отпадна от Интер след два зрелищни двубоя, завършили с общ резултат 6:7. Рафиня записа 57 мача, в които вкара 34 гола и даде 25 асистенции. Това прави по средно над едно участие в гол на мач. Стана голмайстор на Шампионската лига с 13 гола и беше шести при голаджиите в Ла Лига с 18 попадения. Бразилецът не спечели нито една награда на церемонията вчера.

Още: Карло Анчелоти каза при какво условие Неймар ще играе на Мондиал 2026