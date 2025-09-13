Карло Анчелоти каза при какво условие Неймар ще играе на Мондиал 2026

Националният селекционер на Бразилия Карло Анчелоти отправи предупреждение към суперзвездата на страната Неймар относно избора му в състава за Световното първенство по футбол. Наскоро италианският специалист призна, че звездата на Сантос няма гарантирано място в плановете му за турнира през следващото лято. Откакто пое ръководството на "селесао" по-рано през лятото, Анчелоти не включи Неймар в съставите си за международните паузи през юни и септември.

Анчелоти постави ултиматум на Неймар

Неймар е едно от имената, които не попаднаха в състава на Бразилия за последния кръг от квалификациите за Мондиал 2026. Докато старши треньорът обясни, че нападателят е бил пренебрегнат поради проблеми с физическата форма, 33-годишният играч опроверга изявлението на треньора, като заяви, че е бил оставен извън групата поради технически проблеми. Сега Анчелоти предупреди Неймар, че може да не попадне в окончателния състав на "селесао" за Световното първенство и изборът му ще зависи изцяло от физическото му състояние. Италианският треньор също така разкри позициите, на които би използвал бившата звезда на Барселона и Пари Сен Жермен.

Пред ESPN италианският специалист заяви: "Очевидно няма да наблюдаваме как играе Неймар. Всеки знае неговия талант. В съвременния футбол, за да се възползва от таланта си, играчът трябва да е в добро физическо състояние. Ако той е в най-доброто си физическо състояние, няма да има проблеми да бъде в националния отбор. Всички искат Неймар да е в националния отбор в добро физическо състояние. Говорих с него и му казах: "Имаш време да се подготвиш по най-добрия начин, за да бъдеш там и да помогнеш на отбора на Световното първенство."

Той добави: "Говорих с него. Той дойде в хотела преди мача с Парагвай през юни и говорихме за това. Бих го избрал като атакуващ полузащитник или нападател. Той трябва да играе централно, не може да играе отвън, защото съвременният футбол се нуждае от нападатели, които имат физически качества, това е много важно. Той може да играе като атакуващ полузащитник без проблеми."

Суперзвездата ще се завърне в игра за Сантос тази неделя, когато клубът ще се изправи срещу Атлетико Минейро в сблъсък от бразилската Серия А. Той се надява да остане във форма през следващите месеци и да се докаже пред своя международен мениджър.

