Невероятната статистика след мач №1 000 за Гуардиола: над 70% победи и трофей на всеки няколко мача

Вчера Пеп Гуардиола записа своя мач номер 1 000 в треньорската си кариера. Неговият отбор Манчестър Сити не го разочарова с победа над Ливърпул с 3:0. За „гражданите“ точни бяха Ерлинг Холанд, който изпусна дузпа при 0:0, Нико Гонзалес и Джереми Доку. Гуардиола застана начело на манчестърци през 2016 г., а преди това води отборите на Барселона и Байерн Мюнхен.

71.6% победи и трофей на всеки 25 мача

За тези 1 000 мача Пеп Гуардиола има 716 победи, като това прави цели 71.6% от мачовете. Трофеите, спечелени от испанеца, също са впечатляващи. Цели 40 спечелени купи, суперкупи, първенства и турнири. Средно това е един трофей на всеки 25 мача. Ако не във всички, то в повечето си сезони, Пеп Гуардила е надминавал бройката от 50 мача. Тоест, той печели средно по два трофея на сезон.

Пеп Гуардиола печели много в Барселона, а след това и в Байерн Мюнхен

Професионалната си треньорска кариера Гуардиола започва в Барселона през 2008 г. С каталунците той печели Ла Лига три пъти, Купата на краля два пъти, Суперкупата на Испания три пъти и два пъти Шампионска лига. Има и по два трофея от Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. През 2012 г. си взима почивка и прекарва една година в Ню Йорк. А през 2013 г. се завръща към футбола като става треньор на Байерн Мюнхен. С баварците Пеп печели три пъти титлата в Бундеслигата, два пъти Купата на Германия и по веднъж Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство.

Гуардиола вече кара 10-та година в Манчестър Сити

Най-дългият период на Пеп Гуардиола начело на даден клуб е престоят му в Манчестър Сити. Той се присъедини към отбора през 2016 г. и в момента кара десетата си година като треньор. С „гражданите“ той спечели 6 титли на Англия, 4 от които поредни, 4 пъти Карабао къп, 2 пъти ФА къп, 3 пъти Къмюнити шийлд, 1 път Шампионска лига и по веднъж Суперкупата на Европа и Световното клубно първенство. Гуардиола е взимал и Наградата за най-добър треньор цели три пъти – през 2008 г. и 2010 г. с Барселона и през 2023 г. с Манчестър Сити.

