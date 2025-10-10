Призоваха Пеп Гуардиола да напусне Манчестър Сити, въпреки че има договор до 2027 г.

Пеп Гуардиола работи в Манчестър Сити от девет години, но бившият му анализатор Карлес Планчарт смята, че той трябва да обмисли бъдещето си - и има ясна причина за това. Испанецът е начело на "Етихад" от 2016 г., когато пое поста на старши треньор на клуба от Мануел Пелегрини. По време на своя мандат той изведе "гражданите" до шест титли във Висшата лига, включително четири последователни от сезон 2020/21 до сезон 2023/24.

Гурадиола трябва да напусне Сити

Освен това Гуардиола осигури на Сити първия в историята трофей от Шампионската лига през юни 2023 г. и завоюва множество други големи отличия, включително две купи на Англия и четири купи "Карабао". Като цяло 54-годишният специалист е постигнал 382 победи и 79 равенства в 543-те си мача начело на отбора. Въпреки това Планчарт, който си сътрудничи с Гуардиола в продължение на 18 години в Барселона, Байерн Мюнхен и Сити, преди да напусне поста си в края на миналия сезон, смята, че той трябва да направи крачка назад, ако иска да удължи мениджърската си кариера.

Договорът на Гуардиола със Сити изтича през 2027 г. и той вече изрази желание да си вземе почивка от футбола, след като напусне клуба от Манчестър - ход, който Планчарт би подкрепил: "Това е лично решение, което той ще трябва да вземе. Смятам, че един проект трябва да продължи 5-6 години, не повече. Но не за него, а за всички. След това трябва да се регенерираш. Като приятел бих му казал да си потърси нов проект, защото му предстои още дълъг път."

Гуардиола не се е чувствал така никъде другаде

"Ето защо той е в Сити от толкова много години: отнасят се с нас като със семейство, позволяват ни да работим, сякаш сме у дома. Той не се е чувствал по този начин в Барса или Байерн", продължи Планчарт. "Той е футболен запалянко. Животът му е на зеления терен, на тревата. Той е гений, творец. Най-голямата му сила е в това как измисля футбола. Трудното нещо в този живот е да създаваш, останалите сме подражатели. Той е номер едно в това."

ОЩЕ: Най-скъпият от първото лято на Гуардиола в Сити с признание, обмислял е да прекрати кариерата си