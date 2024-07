Нико Уилямс повежда Испания към титлата на Евро 2024 (ВИДЕО)

Испания откри резултата във финала на Евро 2024, след като младите звезди на отбора Ламин Ямал и Нико Уилямс започнаха бурно второто полувреме и още в първата минута след началото му, 22-годишният нападател отбеляза във вратата на Пикфорд.

Още в първата минута след подновяването на играта "Ла Фурия" се развихри. 17-годишният Ямал бе изпуснат от безгрешния до този момент Люк Шоу и асистира на Нико Уилямс, който не се поколеба и откри резултата с по-неудобния си крак. Така Ямал оглави класацията за най-много асистенции с четири.

