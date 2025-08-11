Гръм в рая: Носителят на Шампионска лига се разделя с една от големите си звезди

Ръководството на Пари Сен Жермен по всяка вероятност ще се раздели с една от големите си звезди Джанлуиджи Донарума. Носителят на Шампионска лига не включи вратаря в състава си за двубоя срещу английския Тотнъм за Суперкупата на Европа. Това още повече е влошило и без това обтегнатите отношения между двете страни, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи. Причина за ескалацията са преговорите за нов договор на Донарума.

Донарума си тръгва от ПСЖ

Контрактът на европейският шампион с Италия изтича следващото лято, когато той може да си тръгне като свободен агент, а двете страни са много далеч от разбирателство. Очаква се стражът да напусне европейския клубен шампион още това лято или евентуално следващото. Най-вероятната нова дестинация за 26-годишния Джиджи Донарума е Висшата лига.

🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.



The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025

Манчестър Юнайтед е фаворит за подписа му. Челси също се интересува от него, както и Байерн (Мюнхен) и Галатасарай. В същото време "принцовете" вече привлякоха и заместник на италианеца. Това е Люка Шевалие, който пристигна от Лил. Според медиите стражът се е присъединил към ПСЖ за около 40 милиона евро и е подписал договор за 5 години.

Носителят на титлите в Лига 1 и Шампионската лига Пари Сен Жермен се изправя срещу Тотнъм за Суперкупата на УЕФА в сряда. Тимът започва кампанията си в първенството на страната на 17 август срещу Нант.

