Гръм в рая: Носителят на Шампионска лига се разделя с една от големите си звезди

Ръководството на Пари Сен Жермен по всяка вероятност ще се раздели с една от големите си звезди Джанлуиджи Донарума. Носителят на Шампионска лига не включи вратаря в състава си за двубоя срещу английския Тотнъм за Суперкупата на Европа. Това още повече е влошило и без това обтегнатите отношения между двете страни, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо в социалните мрежи. Причина за ескалацията са преговорите за нов договор на Донарума.
Донарума си тръгва от ПСЖ
Контрактът на европейският шампион с Италия изтича следващото лято, когато той може да си тръгне като свободен агент, а двете страни са много далеч от разбирателство. Очаква се стражът да напусне европейския клубен шампион още това лято или евентуално следващото. Най-вероятната нова дестинация за 26-годишния Джиджи Донарума е Висшата лига.
🚨🔴🔵 Gigio Donnarumma will leave Paris St Germain for sure, most likely this or eventually next summer.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2025
The relationship is completely broken after club decide to exclude Gigio from their squad for Super Cup.
🏴 Understand Premier League is the most likely destination. pic.twitter.com/6d2YxOF7lu
Манчестър Юнайтед е фаворит за подписа му. Челси също се интересува от него, както и Байерн (Мюнхен) и Галатасарай. В същото време "принцовете" вече привлякоха и заместник на италианеца. Това е Люка Шевалие, който пристигна от Лил. Според медиите стражът се е присъединил към ПСЖ за около 40 милиона евро и е подписал договор за 5 години.
Носителят на титлите в Лига 1 и Шампионската лига Пари Сен Жермен се изправя срещу Тотнъм за Суперкупата на УЕФА в сряда. Тимът започва кампанията си в първенството на страната на 17 август срещу Нант.
