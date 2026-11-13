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Кирил Десподов обърна гръб на ЦСКА

13 ноември 2026, 17:19 часа 536 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Кирил Десподов обърна гръб на ЦСКА

След като преди седмици в България се появи новината, че от ЦСКА са се договорили с Кирил Десподов за завръщането му на стадион "Българска армия", "червеното" общество в страната се развълнува. Но в Гърция бързо опровергаха информацията, като твърденията в южната ни съседка бяха, че капитанът на националния отбор ще преподпише с ПАОК. Според колегите от "Gong", това вече е факт и Кирил Десподов ще продължи да играе за "двуглавите орли" с договор до 2029 г.

Кирил Десподов е преподписал с ПАОК до 2029 г.

Досегашния договор на Кирил Десподов с ПАОК важеше до лятото на 2027 г. Това означаваше, че от януари той може свободно да преговаря с други клубове, в които евентуално да премине със свободен трансфер, щом напусне гръцкия гранд. Но според информацията, сред многото оферти, които е получил, Десподов е избрал да приеме тази на настоящия си клуб. Тя е била за удължаване на отношенията между двете страни за 2 години, като все още няма информация за промяна в условията за българското крило.

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Кирил Десподов

Десподов лекува контузии от месеци

Слуховете за преминаване на Кирил Десподов обратно в ЦСКА бяха подсилени и от малкото игрови минути, които получаваше напоследък в ПАОК. През последните месеци той не игра изобщо за "двуглавите орли", тъй като лекува две последователни контузии. Десподов премина в ПАОК през лятото на 2023 г. от Лудогорец срещу 3 милиона евро. От тогава той е изиграл 121 мача за гръцкия гранд, като е вкарал 26 гола и е дал 29 асистенции.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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