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Краят на дългото чакане: Кирил Десподов се завърна ударно за ПАОК

14 ноември 2026, 19:28 часа 742 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Краят на дългото чакане: Кирил Десподов се завърна ударно за ПАОК

Кирил Десподов направи впечатляващо завръщане на терена след продължително отсъствие заради контузия. Капитанът на българския национален отбор се появи като резерва при победата на ПАОК с 3:1 над Партизан в приятелска среща на стадион "Тумба", а само седем минути по-късно се отчете с асистенция.

Кирил Десподов се завърна на терена след месеци отсъствие и веднага блесна за ПАОК

Петкратният носител на отличието "Футболист №1 на България" замени Грег Тейлър в 71-вата минута. В 78-ата Десподов центрира от корнер, а Мади Камара засече топката и оформи крайния резултат. Появата на българина в игра стана след принудителна смяна. Тейлър усети стягане в задната част на лявото бедро при изпълнение на корнер и не успя да продължи двубоя.

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Кирил Десподов

Гостите от Белград поведоха още в шестата минута с гол на Демба Сек. ПАОК обаче реагира бързо и възстанови равенството чрез Джонджо Кени в 15-ата минута. В началото на второто полувреме Батист Сантамария осъществи пълния обрат, а попадението на Камара след центрирането на Десподов сложи точка на спора.

За последно българският национал игра през март, когато ПАОК загуби с 1:2 от Волос. През май той претърпя операция на големия пръст на десния крак и пропусна всички мачове на гръцкия тим от началото на сезона. Преди дни Десподов заяви, че вече се чувства възстановен и е готов отново да защитава цветовете на гръцкия тим. Десподов има подписан договор с ПАОК до лятото на 2027 г. По информация на гръцки медии наското двете страни са постигнали договорка за удължаването му до лятото на 2029 г.

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ПАОК Кирил Десподов
Жанина Колева
Жанина Колева Редактор
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