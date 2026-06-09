Реал Мадрид извади заветните 150 милиона, но получи светкавичен отказ

Испанският гранд Реал Мадрид получи пореден отказ през летния трансферен прозорец. След заседание на управителния съвет на “кралския клуб” стана ясно, че мадричани са отправили оферта на стойност 150 милиона евро към Атлетико Мадрид за Хулиан Алварес. От Реал уточняват, че офертата е била разгледана, но в крайна сметка е била отхвърлена.

Реал Мадрид удари на камък в опитите си да привлече Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид

Алварес се утвърди като една от водещите фигури в състава на Атлетико през изминалия сезон. С отправената оферта се потвърждава информацията, че президентът на Реал Флорентино Перес е готов да инвестира около 150 милиона евро за привличането на световна звезда. Първоначално се е смяташе, че целта е Майкъл Олисе от Байерн Мюнхен, но все по-ясно става, че приоритет е бил именно Хулиан Алварес.

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От Атлетико са благодарили за отправеното запитване, като са заявили, че комуникацията между двата клуба се е провела в коректен тон. В същото време обаче клубът е насочил Реал към откупната клауза в договора на играча, която според по-ранни информации достига 500 милиона евро.

На този етап отказът на офертата за 150 милиона евро изпраща ясен сигнал към всички заинтересовани клубове, сред които се споменават още Барселона, Пари Сен Жермен и Арсенал.

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