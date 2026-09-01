От Висшата лига избесняха на УЕФА: "Направихме много компромиси"

Английската футболна лига излезе с остра позиция срещу европейската централа УЕФА. От острова изразиха разочарованието си към изискванията на водещия орган на Стария континент за провеждане на срещи от евротурнирите, които наложиха и промени в календара на турнира за Купата на Лигата. По програма Евертън трябваше да приеме Уулвърхямптън в двубой от третия кръг на шампионата на 9 септември, но това няма да се случи, тъй като по същото време Ливърпул приема Атлетико Мадрид в мач от Шампионската лига.

От Висшата лига се ядосаха на УЕФА

По тази причина Английската футболна лига трябваше да смени датата на мача между Евертън и Уулвърхямптън за 16 септември. Двубоят между Ливърпул и Тотнъм, който трябваше да се играе в този момент, пък е преместен с 24 часа по-рано. От Острова посочиха, че през последните години многократно са се съобразявали с УЕФА, без да получат същото от другата страна.

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Позицията на Английската футболна лига:

"На 28 август потвърдихме кога ще се играе мачът между Евертън и Уулвърхямптън. На следващия ден от УЕФА обявиха, че Ливърпул и Атлетико Мадрид ще играят в същата време, като много добре знаят, че Евертън и Ливърпул няма как да играят по едно и също време домакинствата си. По тази причина мачът на Евертън и Уулвърхямптън се измества със седмица за 16 септември. Ливърпул и Тотнъм, които трябваше да играят по същото време, пък са преместени с 24 часа по-рано. През последните години Футболната лига направи много компромиси, за да се съобрази с разрастващия се календар на европейските турнири. Това прави още по-дразнещо нежеланието на УЕФА за сътрудничество", заявиха от Английската футболна лига.

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