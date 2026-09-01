Кабинетът "Радев":

Левски удари на камък за национал - отказан трансфер предизвика вътрешен скандал

01 септември 2026, 16:20 часа 647 прочитания 0 коментара
Снимка: Yulian Todorov / LAP.b
Левски удари на камък за национал - отказан трансфер предизвика вътрешен скандал

Левски е отправил оферта за българския национал Петко Христов, но защитникът е отказал предложението, твърдят няколко италиански издания, сред които La Nazione и Quotidiano Sportivo. 27-годишният бранител е желан от "сините", но на този етап завръщането му на "Герена" няма да се състои, а решението му е създало проблеми и на настоящия му клуб.

Петко Христов отказа да се върне в Левски, в Специя са недоволни от това

Според информациите Специя е разчитала на евентуалната продажба на Христов, за да финансира привличането на нов централен нападател преди затварянето на летния трансферен прозорец. Отказът на защитника не се е понравил на спортния директор на Специя Гуидо Анджелоци, тъй като времето за намиране на заместник е ограничено.

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Петко Христов

"Доброто настроение на Анджелоци относно гореспоменатите сделки се помрачи, когато Христов отхвърли офертата от Левски", пише италианската преса. За Христов евентуалният трансфер би означавал завръщане в клуба, от който започва професионалният му път, тъй като е юноша на "сините". Българският национал обаче е предпочел да остане в Специя.

27-годишният футболист е част от италианския клуб от 2022 година, като постепенно се утвърди като важна фигура в защитата. Той има и сериозен опит с националния отбор на България.

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Левски Летен трансферен прозорец Петко Христов Специя
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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