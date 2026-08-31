Манчестър Сити плаща 70 милиона евро за титуляр на друг клуб от Висшата лига

Клубовете от Висшата лига се задействаха в последните часове от трансферния прозорец. Както е известно, отборите от елита на Англия имат възможност да сключват сделки до 2 септември, сряда, 1:00 часа българско време. Ръководството на Манчестър Сити е сред най-активните на пазара. Сега стана ясно, че "гражданите" са договорили още един трансфер. По последна информация на журналиста Фабрицио Романо, те ще пазаруват от друг тим от Висшата лига.

Ман Сити привлече крило на Евертън

Манчестър Сити е постигнал споразумение с Евертън за крилото Илиман Ндиайе, потвърди трансферният гуру. Ндиайе ще се премести на стадион "Етихад" срещу първоначална сума от 70 милиона евро, като към нея ще се добавят още близо 6 милиона. Той е получил разрешение да премине медицински прегледи, като се очаква трансферът да бъде финализиран във вторник, 1 септември. Сити поднови интереса си към сенегалския национал, който беше цел и на Тотнъм Хотспър, след като Ливърпул отхвърли оферта за Коди Гакпо.

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Ндиайе прекара три сезона в Евертън, отбелязвайки 17 гола в 74 мача. 26-годишният футболист беше титуляр в първите два мача на "карамелите" от сезона във Висшата лига - при победата над Кристъл Палас и равенството с Борнмут. Пристигането на Ндиайе ще подсили атаката на Енцо Мареска след напускането на Савиньо и Омар Мармуш, които преминаха в Тотнъм. Това е втори трансфер за "гражданите" в рамките на последните часове. В понеделник Сити обяви привличането на бразилското крило Алан Елиас, след като се споразумя с Палмейрас за сделка на стойност 37 милиона евро.

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