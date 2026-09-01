Официално: Барселона представи новия си нападател - не е голямата цел

Габриел Жезус официално е футболист на Барселона. Каталунците обявиха трансфера на бразилския нападател от Арсенал, който подписва договор с клуба до 30 юни 2029 година. 29-годишният Жезус се превръща в поредното ново попълнение на Барселона през това лято и ще трябва да даде допълнителни опции на Ханзи Флик в атаката.

Вместо Хулиан Алварес: Барселона привлече Габриел Жезус

Бразилецът пристига след четири сезона в Арсенал, за който записа 123 мача, 32 гола и 22 асистенции. През сезон 2025/26 той помогна на лондончани да спечелят титлата във Висшата лига, като отбеляза три гола в 14 участия.

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Трансферът на Жезус е за едва 10 млн. евро

Преди Арсенал Жезус прекара шест години в Манчестър Сити, където записа 236 мача и 95 гола и спечели четири титли на Англия. Трансферът идва след неуспешния опит на Барселона да привлече Хулиан Алварес от Атлетико Мадрид.

Според британските медии сделката за Жезус е на стойност около 10 млн. евро плюс бонуси, но официално двата клуба не са обявили финансовите параметри. Самият Флик вече определи новото си попълнение като "топ нападател", а Жезус ще има задачата да даде повече дълбочина и вариативност на атаката на каталунците.

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