Митниците се хвалят с близо 1 млрд. евро приходи за месец

Агенция "Митници" е събрала рекордните 965,6 млн. евро приходи през август, показват предварителните данни за постъпленията от акцизи, ДДС при внос и мита. Това е най-високият месечен приход в историята на агенцията.

Сумата е с 211 млн. евро, или 28%, по-висока спрямо събраните приходи през юли. В сравнение с август 2025 г. ръстът е още по-съществен - 372,2 млн. евро, или 62,7%.

Рекордният резултат през август идва след силни приходи и през предходните два летни месеца. През юни и юли също бяха отчетени най-високите постъпления, регистрирани за съответните месеци. Така и трите летни месеца на 2026 г. са с по-добри резултати спрямо същите месеци на предходните години. Още: Близалки и желирани бонбони: Държавата е хванала около 1000 пратки с наркотици, предназначени за деца

От началото на годината до 31 август Агенция "Митници" е събрала общо 5,518 млрд. евро, сочат текущите данни. Това е с 839 млн. евро, или 17,9%, повече в сравнение със същия период на 2025 г.

Според данните 89,7% от реализирания ръст на приходите от началото на годината се дължи на по-високите постъпления през последните три месеца и половина - от встъпването в длъжност на редовното правителство и смяната на ръководството на Агенция "Митници" в средата на май.

За периода от 18 май до 31 август са събрани 2,584 млрд. евро. Това е със 752,9 млн. евро, или 41,1%, повече спрямо същия период на 2025 г.

Ръст се отчита при всички основни видове приходи. Най-голямо увеличение в абсолютна стойност има при постъпленията от акцизи, следвани от приходите от ДДС при внос и мита. Още: Скрити в бельото: Румънка се опита да пренесе злато и над 16 000 недекларирани евро

Положителна тенденция се отчита и при просрочените задължения за акциз. През последните три месеца размерът им постепенно намалява, като към края на август погасените задължения от предходни периоди надвишават новоустановените с 3,5 млн. евро.