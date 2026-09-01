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Шпионски скандал в Гърция: Обвинение за четирима, свързани с разработчик на специален софтуер

01 септември 2026, 17:45 часа 593 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шпионски скандал в Гърция: Обвинение за четирима, свързани с разработчик на специален софтуер

Скандалът с подслушването в Гърция прие нов обрат във вторник, след като активен високопоставен служител в разузнавателната служба на страната EYP повдигна наказателни обвинения срещу четирима бизнес ръководители, свързани с разработчика на шпионски софтуер Intellexa, за шпионаж, предаде гръцкото издание Kathimerini. Служителят на EYP обвинява Тал Дилян, основателя на Intellexa, бившата му съпруга и бизнес партньорка Сара Хаму, изпълнителния директор на компанията Феликс Бициос и Янис Лавранос, собственик на гръцката охранителна фирма, закупила шпионския софтуер Predator, в серия от тежки престъпления, като нарушаване на поверителността на телефонните комуникации, сформиране на престъпна организация и шпионаж срещу Гърция.

Защо гръцкият случай е по-мащабен?

Ищецът, идентифициран в новинарските репортажи като Янис Пападопулос, твърди, че неговият случай е различен от този на други жертви на Predator, тъй като поради работата и служебните си задължения той управлява чувствителна, строго класифицирана информация, чието изтичане до трети страни и дори до частни лица заплашва националната сигурност и представлява шпионаж.

Според адвоката му, това развитие представлява „предефиниране и нова отправна точка в съдебния ход на делото, тъй като неговата същност се променя и разширява от момента, в който служител на Националната разузнавателна служба поиска разследване на случая за шпионаж“.

Ищецът също така призовава за разширено разследване, за да се установят лицата, участвали в подслушването, било то като подбудители или като съучастници.

Вече има присъди

Четиримата ръководители на Intellexa бяха осъдени от гръцки съд на осем години затвор за участието им в незаконното подслушване на правителствени министри, военни служители и журналисти. Присъдата беше отложена до обжалване.

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Миналата седмица две жертви на скандала с подслушването подадоха жалба до Европейския съд по правата на човека, твърдейки, наред с други неща, че властите не са разследвали случая задълбочено и независимо. ОЩЕ: Шпионски скандал в Гърция: Китай е вербувал гръцки офицер, за да знае какво прави НАТО

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Гърция шпионски софтуер Predator шпионски скандал
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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