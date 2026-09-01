Забравиха ли за Мелания? Тръмп и русата фурия Натали Харп цял уикенд заедно в голф клуба на президента (СНИМКА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново е подложен на въпроси относно впечатлението, което създават отношенията му със сътрудничката му Натали Харп, след като двамата бяха заснети заедно по време на посещение през уикенда в неговия голф клуб във Вирджиния. 80-годишният Тръмп и 35-годишната Харп бяха забелязани да седят на задната седалка на автомобил, като Харп се усмихваше, докато гледа в телефона си. Първата дама Мелания Тръмп не беше заснета с тях, а снимката бързо се превърна в поредния повод за критиките, които и без това вече наблюдават отблизо необичайно видната роля на Харп в обкръжението на президента.

Donald Trump and Natalie Harp Still Side-by-Side for Virginia Golf Weekend https://t.co/1kGqiGqQFH — Gee Tee (@GregTodd_) September 1, 2026

"Какво не е наред с него и с НЕЯ?? Цялата тази ситуация е толкова отвратителна", пише потребител в X. Друг добавя: "Той е жалък провал. А тя е още по-лоша."

Няма доказателства за неподходяща връзка, но реакцията отразява вниманието, което Харп привлича всеки път, когато бъде забелязана в непосредствена близост до Тръмп. Ролята ѝ в администрацията става все по-видима, а тази видимост подхранва спекулациите в интернет, въпреки че съюзниците ѝ продължават да настояват, че връзката е изцяло професионална, пише "Marca".

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Ролята ѝ в Белия дом продължава да привлича внимание

Харп работи като специален помощник на президента и отдавна е сред членовете на екипа с най-близък достъп до Тръмп. Тя се занимава с управлението на печатни материали, помага при публикуването на постове в социалните медии и придружава президента по време на пътувания и публични събития.

Конгресменката Анна Паулина Луна публично отхвърли твърденията, че в позицията на Харп има нещо неподходящо. "Тя е изключително професионална и просто е страхотна, когато става дума за изпълнението на задачите ѝ", заяви Луна. "Бих дала всичко, за да имам човек като нея в екипа си." Луна също така описа отношенията на Харп с Тръмп като "100 процента професионални".

Снимка: Getty Images

Това обаче не пречи на критиците да обърнат внимание на честотата, с която Харп се появява до президента. Критиката се засили, след като отново се появиха кадри, показващи как Харп помага при подготовката на публикациите на Тръмп в социалните медии, което засили въпросите за това колко голямо влияние има тя върху ежедневните му комуникации.

Забравиха ли за Мелания?

Сравнително ограничените публични изяви на Мелания Тръмп придадоха допълнителен нюанс на вниманието към нея. Първата дама се завърна под светлината на прожекторите на 20 август по повод инициатива на Белия дом, свързана с младежи в приемни семейства, като започна речта си с шега за своето отсъствие. "Чух, че съм ви липсвала. Ето ме", каза тя.

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Харп, от друга страна, продължава да присъства редовно на събития, в които участва президентът. Тя беше забелязана и на Гран при "Freedom 250" във Вашингтон, където седеше няколко реда зад Тръмп и Мелания. Критиците многократно са се опитвали да изведат заключения от тези появявания, но поддръжниците на Харп твърдят, че спекулациите са несправедливи. "Хората могат да бъдат много жестоки към успешни, красиви жени", каза Луна. "И точно това се случва с Натали."

Последната снимка отново разпали дебата. Нищо в снимката не доказва нищо повече от това, че става дума за член на екипа, пътуващ с президента, но достъпът на Харп и ограничената видимост на Мелания гарантират, че тази ситуация ще продължи да бъде разнищвана, пише още "Marca".