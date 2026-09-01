Манчестър Сити готви трансферен удар за една от суперзвездите на Челси

Манчестър Сити е предприел решителни действия за привличането на Енцо Фернандес от Челси, като преговорите между двата клуба вече са започнали. Сделката може да се превърне в един от най-големите трансфери в историята на Висшата лига, а времето за нейното финализиране е изключително ограничено – трансферният прозорец в Англия затваря тази вечер.

Мареска поиска Енцо Фернандес в Ман Сити

Според Sky Sports Сити вече води директни разговори с Челси за аржентинския полузащитник. "Гражданите" отдавна проявяват интерес към Фернандес, но първоначално не отправиха оферта в поставения от лондончани срок. Сега обаче ситуацията се е променила и преговорите са активни.

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Челси оценява своя футболист на поне 120 милиона паунда, като според последните информации клубът ще настоява за още по-висока сума. Independent съобщава, че "сините" продължават да искат над тази граница, а евентуалната сделка може да зависи както от финансовото предложение на Сити, така и от намирането на заместник на Фернандес.

Любопитен е и фактът, че начело на Манчестър Сити е Енцо Мареска, който работи с Фернандес по време на престоя си в Челси. Аржентинецът също е свързван с желание да се събере отново с бившия си наставник.

Ако сделката бъде финализирана, тя ще бъде един от най-скъпите трансфери в историята на Висшата лига. Испанският AS вече съобщава за договорка за близо 140 милиона евро, което би поставило Фернандес на второ място във вечната класация след Александър Исак.

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