Една от легендите на Франция остана без отбор в Саудитска Арабия след само 6 месеца

Носителят на "Златната топка" за 2022 година Карим Бензема остана без отбор. Френският нападател официално напусна клуба от Саудитската лига - Ал Хилал. Договорът на нападателя е прекратен и сега той трябва да вземе важно решение за бъдещето си. Бензема, който вече е на 38 години, премина в Ал Итихад от Реал Мадрид през 2023 година. След това направи сензационен трансфер към съперника Ал Хилал през зимния трансферен прозорец на 2026 година.

Карим Бензема напусна Ал Хилал

Само шест месеца по-късно Бензема е свободен агент. Според информация на Фабрицио Романо, тепърва предстои французинът да вземе решение за бъдещето си. Опциите са оттегляне от футбола или преминаване в друг клуб от Саудитска Арабия. Завръщане в Европа няма да има. Интересно е, че новината за напускането на Бензема идва по същото време, когато Оли Уоткинс беше представен като последното ново попълнение на Ал Хилал. Засега не е ясно дали пристигането на Уоткинс има някаква връзка с решението на Бензема.

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В продължение на години Бензема беше считан в Реал Мадрид за един от най-добрите нападатели в света. След преминаването на Кристиано Роналдо в Ювентус през 2018 година той излезе от сянката му. Френският нападател отбеляза 354 гола за "кралете" и изигра важна роля за успехите на клуба през последното десетилетие. Освен "Златната топка", той спечели пет пъти Шампионската лига и четири титли в първенството, наред с други отличия.

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