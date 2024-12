Отмениха историческото дерби между Ливърпул и Евертън на "Гудисън Парк"

Голямото дерби на Мърсисайд между отборите на Ливърпул и Евертън бе отменено заради лоши метеорологични условия. В последните часове на Острова връхлетя циклонът Дара, който остави хиляди домакинства без ток, а стадион "Гудисън Парк" не позволява провеждането на двубоя между лидера във Висшата лига и 15-ия във временното подреждане Евертън.

Дербито, което трябваше да се състои днес, е историческо, тъй като е последното на "Гудисън Парк" между Евертън и Ливърпул. От другия сезон съперничеството между двата гранда ще се пренесе на новия стадион на "карамелите". На този етап не е ясно кога ще се изиграе отложената среща между двата тима.

Today's Merseyside derby at Goodison Park has been postponed due to adverse weather conditions.



Full details to follow. pic.twitter.com/ikF8iJRTGs