Най-важните новини за деня: 19 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 1 февруари 2026 г.

ОТЧЕТЛИВО ДИСТАНЦИРАНЕ ОТ ПЕЕВСКИ: ПОЛИТОЛОЗИ ЗА СЛУЖЕБНИЯ КАБИНЕТ "ГЮРОВ"

Правителството "Гюров" изглежда корпоративно - включени са всички спектри на политиката, стремежът е да се демонстрира надпартийност. В него може да се търси принципът, върху който ще се изгражда бъдещата коалиция - технократична експертиза, а не идеологическа или партийна принадлежност, с отчетливо дистанциране от Пеевски. Така политологът Стойчо Стойчев коменитра състава на служебния кабинет на Андрей Гюров.

"НЕ ОБЕЩАВАМЕ ЧУДЕСА И ИСТОРИЧЕСКИ ЗАВОИ": КАБИНЕТЪТ ГЮРОВ СЕ ЗАКЛЕ ПРЕД ПАРЛАМЕНТА И ПРЕЗИДЕНТА (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Аз и служебното правителство поемаме отговорност да проведем честни избори. В момент на вътрешно напрежение и глобална несигурност, нямаме право да подбираме задачите си. Поемаме управлението на страната до излъчване на редовен кабинет - без истерия, с разум и здраво стъпили в реалността. Не обещаваме чудеса, реформи за два месеца и исторически завои, но имаме волята да управляваме почтено и отговорно в интерес на българската държава."

СЕДЕМ КЛЮЧОВИ ЗАДАЧИ И ИСКАНИЯ ЗА ОСТАВКИ: КАБИНЕТЪТ "ГЮРОВ" ВЗЕ ВЛАСТТА (ОБЗОР)

Новата служебна власт положи клетва пред Народното събрание и встъпи в длъжност с мащабни обещания за честен вот и заявки за реформи в ключови сфери. Кабинетът на Андрей Гюров встъпи в длъжност пред погледа на президентът Илияна Йотова и при отстъствието на цели парламентарни групи от зала ("Възраждане", ИТН и ДПС-НН).

КАК ЩЕ РАБОТИ НОВОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ? АНАЛИЗ НА ТЕОДОР СЛАВЕВ (ВИДЕО)

Мисля, че този кабинет ще изпълни в основна степен предпоставката за честни избори. Мисля, че кабинетът "Гюров" в по-голяма степен би изпълнил това от двата служебни кабинета на Главчев. Той организираше избори с Калин Стоянов, който е острие на ДПС-Ново начало - спомняте си.

"ВИЕ СТЕ РАЗУМЕН ЧОВЕК": ЖЕЛЯЗКОВ ПРЕДАДЕ ВЛАСТТА НА ГЮРОВ (СНИМКИ И ВИДЕО)

"Настоящият момент не е просто изпълнен с тържествена церемониалност, не е и предаване на политическо наследство. Настоящият момент се предава и се поема отговорност за изпълнение на задачите така, както ги формулирахте, отговорност за задачите, които бяха споменати от държавния глава. Вие сте разумен човек и съм уверен, че ще откроите доброто, което е направено, както и ще поправите грешките, които установите".

"ДОПУСКАХМЕ И ЗАГУБИ, И ГРЕШКИ - ПАКЕТИРАХА НИ С ПЕЕВСКИ": БОРИСОВ В КРАЯ НА ВЛАСТТА

"Неблагодарността винаги е неприсъща. Нашите най-близки хора от център-дясното да благодарят, че целия риск с еврозоната сме го поели ние. Едно благодаря заслужаваме, задето сами удържахме всичко. Допускахме и загуби, и грешки - пакетираха ни с Пеевски, но по-голям е техния грях, защото с Пеевски правиха конституция, а ние му взехме подкрепата да влезем в Шенген и Еврозоната".

МОГАТ ЛИ ДА ЧЕТАТ? ИТН И ГЕРБ СЕ ЗАЯДОХА ДАЛИ ГЮРОВ Е ЗАКОНЕН ПРЕМИЕР (ВИДЕА)

Нарушил ли е служебният министър-председател Андрей Гюров закона? Въпросът повдигнаха в парламента от ИТН непосредствено след клетвата на служебното правителство. Те твърдят, че Гюров е трябвало да подаде оставка преди полагането на клетва, за да спази Закона за БНБ, но това не се е случило. Ето защо те поискаха почивка от 30 минути и извънреден председателски съвет на парламента, но председателят на парламента Рая Назарян им даде почивка от 15 минути.

ЛИВАНСКА ТЕЛЕВИЗИЯ СВЪРЗА "ПЕТРОХАН" С ИЗРАЕЛ И УБИЙСТВОТО НА ЛИДЕРА НА "ХИЗБУЛА". СМУЩАВАЩ ДЕТАЙЛ ЗА ЕДНА ОТ ЖЕРТВИТЕ (ВИДЕО)

Ливанската телевизия Al Mashhad публикува кадри от случая „Петрохан“ в свой репортаж за ливанец, който издал на Израел координатите на лидера на шиитската групировка „Хизбула“ Хасан Насрала, а след убийството пътувал до България, за да получи пари от израелското разузнаване Мосад. Странната – на пръв поглед – връзка се вижда за около три секунди в медийния материал – там е добавен отрязък от момента, в който Ивайло Калушев се сбогува пред хижа „Петрохан“ с Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев, открити мъртви в началото на февруари.

100 000 ЛВ. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА НЕКАДЪРНО ОБВИНЕНИЕ ЗА ТЕРОРИЗЪМ: СПОМЕН ЗА ЕРАТА "ИВАН ГЕШЕВ"

Moxaмeд Aбдyлĸaдep, ĸoйтo пpeз 2020 г. бe зaдъpжaн пpи aĸция ГДБOΠ в Бypгac и oбвинeн в тepopизъм, осъди дъpжaвaтa зa нeимyщecтвeни вpeди, нaнeceни мy c нaĸaзaтeлнoтo дeлo, зaвъpшилo c oпpaвдaтeлнa пpиcъдa. Toвa пoĸaзвa решение нa cъдия Бoгдaнa Жeлявcĸa oт CГC, ĸoятo ycтaнoвявa, чe дeйcтвиятa нa дъpжaвнoтo oбвинeниe cпpямo Aбдyлĸaдep, ca в пълнo пpoтивopeчиe c ocнoвнитe пpинципи нa Eвpoпeйcĸaтa ĸoнвeнция зa пpaвaтa нa чoвeĸa.

ЕКСПЕРТИЗА-ОБРАЗЕЦ И КАКВО КАЗА ИНЖ. КАРАПЕТКОВ ПО ДЕЛОТО "СИЯНА"

Експертизата по делото "Сияна" е образец за работата ни и това представлява един научен труд. Няма открити следи по време на пътнотранспортното произшествие, тъй като пътят, на който загина 12-годишната Сияна - Радомирци-Телиш, е бил много мокър. Това заяви проф. Станимир Карапетков, председател на Съюза на автотехническите експертизи и бивше вещо лице по делото "Сияна". Той уточни, че е образувал гражданско дело срещу бащата на Сияна - Николай Попов. Още: Експертизи, противоречащи на законите на физиката и скрити съдии: Бащата на Сияна с нови доказателства

БОЙНОТО ПОЛЕ В УКРАЙНА: И "НАЙ-ДОБРИЯТ ТАНК В СВЕТА" НЕ Е ДОСТАТЪЧЕН САМ ПО СЕБЕ СИ

Танкът Leopard 2 заслужено се счита за еталон за западните бронирани бойни машини, пише в анализ американското издание 19 Forty Five. Той е оборудван с двигател с мощност 1500 конски сили и 120-милиметрово гладкоцевно оръдие. Какво му липсва? Опитът от използването на този танк в Украйна показа, че дори най-модерните бойни машини срещат сериозни затруднения без необходимата инфраструктура.

РЕЗУЛТАТЪТ ОТ ЖЕНЕВА ЗА УКРАЙНА: НЯМА МИР, УГОВОРИХМЕ СЕ ГОРЕ-ДОЛУ КАК ДА ГО СПАЗВАМЕ. В БЕЛГОРОД ИЗВАДИХА ТОАЛЕТНИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не ме интересуват всички тези исторически глупости, уж причините, поради които Путин започна това. Всичко това, което казва на американците. За да сложа край на тази война, не ми трябват тези исторически глупости. Не мисля да убия Путин - това няма да спре войната". Думите са ключовата част от интервюто на украинския президент Володимир Зеленски пред Пиърс Морган и неговото предаване "Пиърс Морган без цензура". В интервюто украинският държавен глава беше категоричен – не вярва на Путин и смята, че той все още опитва да печели време чрез протакане на мирните преговори, за да може руската армия някак да постигне стратегически пробив на бойното поле.

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ВОЙСКИТЕ И ДЕМИЛИТАРИЗИРАНА ЗОНА В ДОНБАС: НОВИ РАЗКРИТИЯ ЗА ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ РУСИЯ И УКРАЙНА

Последният кръг от преговори за прекратяване на войната в Украйна приключи в сряда без никакви признаци за съществен напредък. Но зад кулисите преговарящите се опитват да намерят компромис по една от най-големите пречки пред мирното споразумение: контролът върху територията в Източна Украйна. Русия поиска от Украйна да ѝ предаде контролираните от нея земи в Донецка област като условие за прекратяване на войната. Това е ивица с дължина около 80 километра и ширина около 64 километра, която включва десетки градове и села и се намира между фронтовата линия и административната граница на региона.

НАПРЕЖЕНИЕТО РАСТЕ: САЩ И ИРАН СА ВСЕ ПО-БЛИЗО ДО ПЪЛНОМАЩАБНА ВОЙНА

Американският президент Доналд Тръмп свика в сряда своите най-висши съветници за среща относно кризата с Иран. За това потвърдиха двама американски служители пред информационна агенция Axios. Тръмп беше информиран за ядрените преговори, проведени по-рано тази седмица в Женева, а групата обсъди следващите стъпки. Според източниците на Axios, САЩ е все по-близо до война, като вероятно американската военна операция в Иран ще бъде мащабна кампания, продължаваща няколко седмици, и ще прилича повече на пълномащабна война, отколкото на хирургичната интервенция във Венецуела миналия месец.