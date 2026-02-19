Вчерашните изявления на следствието уж трябваше да „бетонират“ версията им. Само че колкото повече детайли излизат, толкова по-очевидно става, че тази версия продължава да е съшита с бели конци – не само заради абсурда, че човек бил „способен“ да се простреля два пъти в главата, а и заради един момент, от който би се засрамил дори второкласник, опитал се да фалшифицира извинителна бележка за отсъствия. Това пише на профила си във Facebook общественикът Виктор Лилов.

Ето какво още пише той:

Ето защо: непълнолетно момиче, запознало се с Николай Златков през 2023 г., е посещавало хижа „Петрохан" и е пътувало с групата до с. Българи. На 30 януари е върната у дома в София от Калушев, а на 1 февруари около 10 ч. Николай лично донася багажа й с брандиран джип „Тойота" от хижата. Точно в същия момент - 10:08 ч. - камерата при хижата записва сбогуването на групата без Златков в кадъра

1 февруари (неделя) – „официалната“ хронология и дупките в нея

• ~10:00 ч. - Николай Златков е в София, на адреса на момичето, за да върне оставен багаж. Пристига с брандиран джип „Тойота“, идентичен с онези, които свидетели описват в двора на хижата. Държи се нормално, не говори за планове.

• 10:07–10:08 ч. - камерата на хижа „Петрохан“ записва „сбогуването“. По думите на шефа на Криминална полиция: „В 10:08 ч. се виждат трима души…“ - и Златков не е там, защото по това време е в София.

• Малко след 10:08 ч. - кемперът напуска района.

Следват фиксирани точки по маршрут: 11:14 Бързия, 11:37 изход Вършец, 11:59 разклон Стояново, 12:17 Бели извор, 12:22 Враца, 12:26 изход Враца, 12:41 Челопек.

И тук идва „извинителната бележка“ в официалния разказ:

Официалната версия настоява, че Калушев, Златков и Александър „заедно“ напускат хижата с кемпера малко след 10:08, после стигат района на Околчица и там Калушев убива двамата и се самоубива.

Само че:

В този критичен момент Златков е физически в София, а камерата при хижата го няма.

И още по-важно: не е ясно къде е автомобилът, с който Златков се придвижва (джипът „Тойота“). Няма публични данни да е засечен по камери, няма данни къде е оставен/изоставен, няма яснота дали изобщо е проследен като движение.

Остава отворен съвсем простият въпрос: как точно се е „телепортирал“ Николай – и кога, и къде се е качил в кемпера?

Следствието не е обяснило публично най-елементарното:

Къде точно и в колко часа Златков се присъединява към кемпера?

Кой шофира кемпера по маршрута (камерите показват возилото, не пътниците)?

Къде е джипът „Тойота“ след София – засечен ли е, къде е спрян, кой го е карал, кога е оставен?

2 февруари – сигналът, пристигането на службите и „черната дупка“ от часове

Другият неясен момент е свързан с подаването на сигнал и реакцията на институциите.

Деян Илиев („Мексиканеца“), подтикнат от вътрешно безпокойство, тръгва с жена си Лолита към хижата. Поставя вериги на колата. Открива трите тела на Иванов, Статев и Василев - наредени един до друг пред хижата, с кръв около главите. До Пламен Статев лежи черен пистолет.

• ~11:20–11:30 ч. - Деян Илиев слиза от планината (поради липса на покритие), информира патрул на Гранична полиция за случилото се и подава сигнал до 112.

• ~14:00 ч. - началникът на полицията в Годеч информира кмета на с. Гинци Георги Тодоров за трите трупа. Кметът пристига като поемно лице.

• ~15:00 ч. - пристига полицията.

Тоест между напускането на Деян (~10:52 ч.) и пристигането на полицията (~15:00 ч.) има над 4 часа, в които хижата остава без наблюдение и без охрана - при вече открити три трупа и подаден сигнал до 112.

В такава ситуация нормалният въпрос не е „защо хората питат“, а как е възможно да има такава времева дупка.

И още един конкретен, елементарен въпрос, който институциите упорито заобикалят:

След като кемперът е намерен в района на Околчица – защо е транспортиран обратно и какви следствени действия са проведени там, на мястото на откриването му?

- Извършен ли е оглед на терен, а не “оглед на преместен обект”?

- Търсени ли са следи от други автомобили (гуми, вериги, следи от буксир/теглене, отпечатъци в кал/сняг)?

- Търсени ли са гилзи, обувни следи, следи от влачене, отпадъци, следи от присъствие на други хора, извън убитите?

- Подсигурен ли е бил периметърът около мястото на откриване – така, както се охранява хижата в момента?

Ако не е бил подсигурен: защо? Кой е взел решението да не се третира този терен като ключова сцена на престъпление – при положение, че именно там би трябвало да се види има ли външна намеса?

Докато тези въпроси стоят без отговор, „хронологията“ не е хронология, а удобен разказ. И не - това не е „конспирация“. Това е настояване държавата да говори като държава, а не като ученик, който си е писал бележката сам.

И още нещо – за финал един сериозен момент, свързан с разследването.

Вместо разследващите да ни занимават с това какви „будистки ритуали“ били извършвали убитите пред хижата – подмятания, които удобно внушават „култ“, „абсолютно подчинение“ и предварително подготвят публиката да преглътне всяка версия – можеха да осветлят далеч по-важното: защо това разследване е възложено (и публично комуникирано) от човек като Ангел Папалезов, при положение че около него самия има публична информация за обвинение/разследване за участие в канал за контрабанда на културни ценности?

Защото, ако държавата иска доверие, първо трябва да покаже, че разследването не се води от хора, чието собствено име е компрометирано, а не да ни продава психологически портрети и религиозни етикети, с които да замества фактите.

Ангел Папалезов е началник на отдел „Криминална полиция“ към Националната полиция. Той е бил обвиняем от юни 2021 г. за участие в организирана престъпна група за трафик на културни ценности и пране на пари, свързана с Васил Божков. През 2021 г. му е определена мярка „подписка“, а той е отрекъл познанство с Божков и е заявил, че обвинението е безпочвено.

Актуален статус:

През 2026 г. Папалезов продължава да заема длъжността си и участва активно в публични пресконференции по случаи като „Петрохан“ и „Околчица“, което предполага, че делото не е завършило с осъдителна присъда или той не е свален от поста. Няма публична информация за нови развития или окончателно решение по делото след 2021 г.

Детайли за обвинението:

Обвинението е повдигнато от Специализираната прокуратура на 6-7 юни 2021 г.

По време на обиск в кабинета му са открити монети с белези на културни ценности, флашки, телефони и записки, свързани с трафика.

Групата е обвинявана в трафик на артефакти и пране на пари, с Божков като ръководител. Според НПК (чл. 245), досъдебното производство се спира при обстоятелства като неразкриване на извършителя, отсъствие на ключов свидетел или здравословни проблеми на обвиняемия, без да се извършват действия. Прокурорът възобновява производството автоматично, щом пречките отпаднат или възникнат нови доказателства.

Възможно ли е зависим от корумпиран и.ф. главен прокурор, началник отдел да осъществява контрол над разследването?

P.S. Благодаря на приятел, който провери видеозаписите от хижата. Нямах време да правя сметки през деня, но на практика теоретично е било абсолютно невъзможно Ники и Ивей да се срещнат някъде по пътя. Черният джип (Пламен + Ивей, 52 мин отсъствие) физически НЕ може да е закарал Ники до кемпера - времето не позволява среща с нито една известна локация на кемпера.

Сивият джип (Ники) е единственото МПС с достатъчен времеви прозорец - той може да е отишъл до София , да е доставил багажа (~10:00 ч.), да е настигнал или се е срещнал с кемпера около Вършец/Бързия (около 11:30–11:45 ч.), след което Ники се е качил в кемпера, а сивият джип е продължил обратно към хижата и е пристигнал в 13:53 ч. - с Ивей зад волана, не с Ники.

Това би обяснило защо в 13:53 ч. Ивей шофира сивия джип обратно към хижата - той го е прибрал след като Ники е изоставил джипа някъде по маршрута.

Въпросът обаче остава: Тойотата (сивия джип) след 13:53 ч. - официално никой не я е проследил.