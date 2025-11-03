Пеп Гуардиола сравни Холанд с Меси и Роналдо: преди време му попречи да счупи рекорд на аржентинеца

Вчера Манчестър Сити победи Борнемут с 3:1 и ги измести от второто място във Висшата лига. Два от головете бяха на Ерлинг Холанд, който вече има 13 гола в 10 мача за първенство. Мениджърът на „гражданите“ Пеп Гуардиола похвали норвежкия нападател и го сравни със суперзвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо, като каза, че голаджията вече е достигнал тяхното ниво.

Пеп Гуардиола: „Разбира се, че е на тяхното ниво“

Ето какво каза испанският специалист: „Разбира се, играхме наистина добре. И отново, Ерлинг беше решаващ. Малко е като да играеш с Меси или Кристиано, разбирате ли? Влиянието е толкова голямо. Дали е достигнал това ниво? Виждате ли числата на този човек? Да, разбира се, че е на тяхното ниво по отношение на головете, които бележат Кристиано и Меси. Разликата с Кристиано и Меси е, че те го правят от 15 години. Виждате Меси, който все още вкарва по два-три гола на мач в МЛС. Същото е и с Кристиано в Саудитска Арабия. Но той е на това ниво и без него щеше да ни е трудно“.

Гуардиола опази рекорд на Меси от Холанд

Припомняме, че преди време именно Гуардиола попречи на Холанд да счупи рекорд на Лео Меси в Шампионска лига. Норвежецът вкара 5 гола на РБ Лайпциг във втория 1/16-финал 2023 г., с което изравни рекорда на Меси за най-много вкарани голове в един мач от Турнира на богатите. От срещата оставаше още близо половин час, но Пеп реши да извади Холанд, от което голмайсторът видимо не остана доволен. Когато беше попитан защо го е направил, Гуардиола отговори, че иска да запази нападателя “гладен“ за рекорди.

