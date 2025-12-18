Войната в Украйна:

Килиан Мбапе се доближи до впечатляващ рекорд на Роналдо, може и да го подобри

Звездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се доближи до рекорда на Кристиано Роналдо за брой голове в една календарната година с екипа на "кралете". Французинът заби две попадения при победата с 3:2 над третодивизионния Талавера като гост в сряда вечер, помагайки за класирането на мадридчани за осминафиналите в Копа дел Рей. При една оставаща среща Мбапе е на един гол от постижението на 5-кратния носител на "Златната топка" през 2013 година.

Пред 4000 страстни фенове в Кастилия-Ла Манча, Килиан се разписа в 41-ата минута от дузпа и 88-ата, а автогол на защитника Мануел Фарандо в първата минута на добавеното време на първата част също помогна на "белия балет". Талавера се представи достойно. Точни за тима бяха ауел Аройо в 88-ата и на Гонсало Ди Ренсо в първата минута на добавеното време на двубоя.

Мбапе, който започна мача с 56 отбелязани гола във всички турнири през 2025 година, сега е на едно попадение от рекорда от 59 гола, поставен от Роналдо през 2013-а. С още един оставащ мач през тази година - в събота срещу Севиля в Ла Лига на „Сантяго Бернабеу“ - френският нападател може да изпревари португалската звезда.

