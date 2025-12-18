"Футболният призрак", който се явява веднъж на 4 години и се превръща в най-добрия вратар на света

172 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

Той рядко се появява на най-голямата сцена. На всеки четири години. Излиза на терена и моментално се превръща в един от най-добрите футболисти на позицията си. После се оттегля от светлините на прожекторите, потъва в неизвестност със своя клуб и чака следващото Световно първенство по футбол, за да покаже отново класата си. Достатъчно, за да го запомни целия свят. Разбира се, става дума за Гилермо Очоа. Къдрокосият герой с лента на главата с номер 13 на гърба си, който вече повече от 10 години е смятан за супергерой в Мексико.

Мемо Очоа - националният герой на Мексико, който се появява веднъж на четири години

Очоа дебютира за националния отбор през 2005 година в приятелски мач между Мексико и Унгария. Той е включен в състава за Мондиала в Германия през 2006 година, но е резерва на Освалдо Санчес, а четири години по-късно в Южна Африка - Оскар Перес е първи избор на вратата. Но от 2014 година насам няма дилема - Гилермо Очоа няма конкуренция под рамката. И той го доказа по блестящ начин именно срещу звездната селекция на домакините от Бразилия. На пръв поглед статистиките му може би не разкриват влиянието, което той оказва върху отбора. Но когато погледнете мачовете, няма съмнение - Очоа е изключителен вратар.

Мондиал 2014: Раждането на звездата

Първоначално се смяташе, че Мексико ще има трудна задача да излезе от групата си през 2014 г., след като беше в една група с домакините от Бразилия, Хърватия и Камерун. Мексико обаче започна кампанията си с решителна победа с 1:0 срещу Камерун, като Очоа запази вратата си суха в уверено представяне срещу звезди като Самуел Ето'о. След като привлече вниманието срещу Камерун, мексиканският вратар се представи пред целия свят в следващия мач срещу домакините от Бразилия във Форталеза. Момчетата на Луис Фелипе Сколари имаха повечето шансове в мача, но бяха спрени предимно от Очоа.

Троицата на "селесао", съставена от Неймар, Хълк и Фред, атакуваше постоянно, но в крайна сметка всички останаха разочаровани от героичните изяви на Очоа между гредите. Той направи поредица от нечовешки спасявания, за да запази резултата 0:0. Най-забележителното дойде, когато той се хвърли с пълна сила, за да попречи на Неймар да вкара с глава, в момент, който предизвика сравнения със "спасяването на века" срещу Пеле през 1970 г. Самият Пеле остана очарован от представянето на тогава 29-годишния вратар и го сравни с английската легенда Гордън Бенкс. По някаква причина Бразилия не успя да отбележи гол от нито един от 14-те си удара, като Очоа спаси шест от тях, за да попречи на домакините да отбележат. Изпълнението на Очоа веднага привлече вниманието на клубове от цял свят.

Добрите моменти за Мексико продължиха, след като победата с 3:1 над Хърватия в последния мач от груповата фаза им гарантира място в 1/8-финалите, като Очоа и съотборниците му завършиха на второ място в групата след Бразилия по голова разлика. Вратарят имаше забележителна групова фаза, като допусна само един гол в трите мача. Но, уви, както всяка добра история започва, така и тя трябва да свърши. Радостта беше краткотрайна за Мексико и Очоа, след драматичната загуба от Нидерландия в 1/8-финалите. Въпреки всичките си усилия, като на няколко пъти разочарова "лалетата" с поредица от забележителни спасявания, Очоа в крайна сметка остана безсилен, когато Клас-Ян Хунтелар вкара дузпа в 94-ата минута.

След отпадането на Мексико от турнира, Очоа беше привлечен от отбора от Ла Лига Малага, с който подписа тригодишен договор. Оказа се обаче, че всички прибързаха малко и късно осъзнаха, че четири добри мача не са истинско отражение на качествата на един вратар. След като не успя да впечатли в Малага и остана на пейката, Очоа беше преотстъпен под наем за целия сезон на Гранада през 2016 г. Той обаче успя да се наложи в тима и беше избран за играч на сезона на Гранада през 2016-17 г., въпреки че счупи рекорда за най-много допуснати голове в един сезон на Ла Лига. Мексиканецът обаче беше вратарят с най-много спасявания в Топ 5 първенствата в Европа през този сезон, с общо 162 спасявания. Може би вината за допуснатите голове е и на защитата на Гранада. Във всеки случай, кошмарът на Очоа в Ла Лига приключи, след като бе купен от белгийския клуб Стандарт Лиеж с двугодишен договор.

Мондиал 2018: Очоа припомни на света за себе си

Така през четирите години след Мондиал 2014 Очоа остана в сянка на вратаря, който беше в Бразилия, но началото на Световното първенство по футбол през 2018 година бе повод за него отново да заблести. В Русия той отново не допусна гол от един от най-добрите отбори във света - този път от тогавашния шампион Германия. Мексико се изправи срещу "бундестима" в първия си мач от кампанията. Гилермо Очоа отново беше непобедим, като направи девет спасявания, за да запази резултата 1:0 в края на 90-те минути, което изигра решаваща роля за това, че Германия не успя да премине груповата фаза. Последваха загуба от Швеция и победа над Южна Корея, които бяха достатъчни за класиране на 1/8-финалите, където дебнеше Бразилия.

В четири мача - срещу Германия, Южна Корея, Швеция и Бразилия, Очоа направи невероятните 25 спасявания. Този път обаче бразилците бяха прекалено силни и спечелиха, елиминирайки Мексико на 1/8-финалите. Интересното е, че в тези четири мача Очоа направи същия брой спасявания като Тибо Куртоа, който изигра три мача повече в Русия. Така той за пореден път доказа, че ако има един вратар, срещу когото противниците мразят да играят в международни мачове, особено на световни първенства по футбол, то това е Гилермо Очоа.

Мондиал 2022: Затвърждаването на една легенда

В годините до следващото световно Очоа се завърна там, където започна всичко - в мексиканския Клуб Америка, където се подготвяше за предстоящия си моноспектакъл. Очоа пристигна в Катар за петото си участие в Световно първенство и още в първия мач направи нещо впечатляващо. Мексиканският вратар отново се превърна в спасител на националния си отбор срещу Полша, където направи няколко великолепни спасявания, включително дузпа на Роберт Левандовски, за да запази вратата си суха и да спечели точка за отбора си. Веднага след неговата намеса на сайта на ФИФА се появи информация, че Очоа е първият мексикански вратар от 1930 г. насам, който спасява дузпа на Световно първенство.

Интересното е, че въпреки че се превърна в национален герой в Мексико благодарение на представянето си като вратар, Гилермо Очоа никога не е искал да бъде под рамката. В началото на кариерата си той предпочитал да играе като нападател, но двама от треньорите му решили, че ще се справи по-добре под рамката, което се оказа решаващо за формирането на кариерата му и развитието на мексиканския футбол. Днес той е вратарят с най-много мачове за мексиканския национален отбор по футбол (151) и е на трето място във вечната ранглиста за изяви с националната фланелка. Освен това той е единственият страж, играл на пет световни първенства. Най-големите му успехи с Мексико са четири трофея от "CONCACAF Gold Cup" през 2009, 2011, 2015 и 2019 г., както и бронзов медал на Олимпийските игри в Токио през 2020 г.

Мондиал 2026: Лебедовата песен на Мемо Очоа?

През последните години Очоа се завърна да играе в Европа, като прекара едногодишни престои в италианския Салернитана и португалския АВС, а сега пази на вратата на кипърския АЕЛ Лимасол. На 37-годишна възраст опитният вратар мисли само за едно - изява на шестото си световно първенство, което ще се играе в САЩ, Мексико и Канада. А какъв по хубав завършек на кариерата от това да играеш на световно пред родна публика. И нека си признаем, Мемо Очоа отново ще бъде най-добрият вратар в света на Мондиал 2026 това лято. Всички го знаем, нали?

Автор: Дария Александрова

