Най-важните новини за деня: 11 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 11 юли.

РУСКИ АНКЛАВ НА ЧЕРНО МОРЕ В КАМЧИЯ: МОСКВА ИЗГЛЕЖДА ПАК ОПИТВА ДА ИЗБЯГА ОТ САНКЦИИТЕ НА ЕС И ДА ГО БЕТОНИРА

Нов опит от руска страна за промяна на директорския борд, председателя му и изпълнителния директор на СОК "Камчия" (Санитарно-оздравителен комплекс "Камчия") е направен от руска страна – за това сигнал със съответните документи беше получен в редакцията на Actualno.com. Въпросните документи вече са подадени пред Търговския регистър – наша проверка в регистъра го потвърди, подаването на документацията е станало на 10 юли, 2026 година. Въпросът е каква е целта – дали Русия пробва да започне процедура по прехвърляне СОК "Камчия" на друго търговско дружество, контролирано пак от структура на руската държава, но не толкова видимо както е сега със санитарния комплекс "Камчия" (контролът е на правителството на Москва) и да бъде блокирана евентуална национализация, уредена чрез специален закон?

КИТАЙ НЕ ДАВА РУСИЯ ДА МИСЛИ ЗА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ В УКРАЙНА. "АД ОТ МИТА" ОТ САЩ, АКО КУПУВАШ РУСКИ ПЕТРОЛ И ГАЗ – КРАЧКА НАПРЕД (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Надявам се, че не. Това е резонен и директен въпрос. Преди два дни вечерях с китайския външен министър във Финландия и обсъдихме ядрения въпрос. Китайците са много твърди в отношението си – не, това няма да се случи! Затова е важно да удържим това. Опасност от ескалация обаче има – трябва да се отнасяме сериозно". Така, в интервю за CNBC, финландският президент Александър Стуб потвърди думи на украинския си колега Володимир Зеленски – че Китай е твърдо против това Русия да използва ядрено оръжие във войната в Украйна. .

МИСТЕРИЯТА "ПЕТРОХАН – ОКОЛЧИЦА" СЕ ЗАПЛИТА: ЖУРНАЛИСТ С ТВЪРДЕНИЯ ЗА ЧЕТИРИМА ЧУЖДЕНЦИ, ПРЕСТРЕЛКА И ИЗЧЕЗНАЛИ 7 МЛН. ДОЛАРА

Проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт "Връшка чука" в дните преди 1 и 2 февруари? Този въпрос към министъра на вътрепните работи Иван Демерджиев зададе в ефира на Нова телевизия собственика и главен редактор на врачанския сайт "Булнюз" Даниел Бузов, който твърди, че има нови данни по случая "Петрохан-Околчица", които до този момент не са виждали бял свят. Той е категоричен в твърдението си, че хора са влизали.

САЩ С УЛТИМАТУМ КЪМ ИРАН, А ТЕХЕРАН ПРИЗНАВА: СГРЕШИХМЕ С АТАКИТЕ В ОРМУЗКИЯ ПРОЛИВ

Ирански представители неофициално са заявили пред съветници на американския президент Доналд Тръмп, че са допуснали грешка, като са стреляли по търговски кораби в Ормузкия пролив и че желаят да продължат диалога, съобщиха в петък високопоставени американски представители. Белият дом настоява режимът публично да признае грешката си – действие, което администрацията на Тръмп разглежда като нарушение на споразумението за прекратяване на огъня. Президентът Тръмп обяви временното прекратяване на огъня по-рано тази седмица след многократни ирански удари по търговски кораби.

УКРАЙНА СКОРО ЩЕ ЗАНУЛИ РУСИЯ: БЕНЗИНЪТ Е САМО НАЧАЛОТО

Грешката, която много руснаци правят, е че гледат на настоящата ситуация с бензина като на някаква временна ексцесия - демек все ще измислят нещо докато кризата отмине. Те обаче не разбират, че това е само началото и нещата оттук нататък само ще се влошават. За да разберат какво очаква Русия след няколко месеца, е достатъчно да погледнат Крим: няма бензин, няма работа, ток има само по два часа на ден и има недостиг на вода.

РАЗПОРЕДИХА ЗАСИЛЕН КОНТРОЛ НА ТОВАРНИТЕ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА

Изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов разпореди незабавното предприемане на засилени контролни действия на територията на страната над тежкотоварния трафик. По негово разпореждане главните дирекции „Национална полиция“ и „Гранична полиция“, СДВР и областни дирекции на МВР ще създадат организация за провеждане на съвместни проверки с екипи на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съобщиха от МВР.

АМЕРИКАНСКИЯТ ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ, КОЙТО ПРЕОБРАЗЯВА НАТО В ПО-ОПАСНА ВОЕННА МАШИНА (ВИДЕО)

Изкуственият интелект (ИИ), който ще определя колко бързо НАТО вижда и ако се стигне до там, как воюва срещу Русия, вече работи в рамките на секретната мрежа на Алианса. Става въпрос за класифицираната система Maven Smart System (MSS) - щабът на Върховното командване на съюзните сили в Европа (SHAPE) край Монс в Белгия даде оценка "пълна техническа оперативна готовност" за системата.