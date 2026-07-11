Яник Синер - Александър Зверев: Кога и къде да гледаме финала на Уимбълдън 2026

Световният номер 1 в тениса Яник Синер се изправя срещу третия в световната ранглиста Александър Зверев на големия финал на Уимбълдън 2026. Италианецът ще защитава титлата си от миналата година срещу поставения под номер две в схемата на турнира Зверев, след като световният номер 2 Карлос Алкарас не участва в надпреварата заради контузия. Така мъжкият финал ще противопостави двамата най-високо ранкирани участници в турнира, а мотивацията е голяма и за двамата финалисти.

Финалът на Уимбълдън Синер - Зверев: Дата, начален час и ТВ

Зверев, който отпадна на 1/2-финалите на Australian Open, а след това спечели титлата на Ролан Гарос, ще се опита да добави втори трофей от Големия шлем към визитката си. Синер пък вече има седем титли от Големия шлем, като последната такава дойде на тазгодишното издание на Australian Open. Италианецът влиза със самочувствие във финала, след като постигна чиста трисетова победа над легендарния Новак Джокович на полуфиналите. Зверев пък отстрани Артър Фери, който преди това спря Григор Димитров.

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В колко часа е мачът за титлата

Яник Синер има 10 победи в 14 мача срещу Зверев, но интересното е, че двамата никога не са се срещали на тревна настилка. Това прави срещата още по-непредсказуема. Зверев ще трябва да пребори и неприятна статистика от девет поредни загуби срещу този съперник. Мачът на централния корт в Ол Ингланд Клъб ще се състои на 12 юли, неделя, от 18:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи двубоя Синер - Зверев

Мачът между Синер и Зверев ще се излъчи пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава големия финал, е Евроспорт. Ако нямате възможност да гледате срещата, то можете да се информирате за двубоя Зверев - Алкарас от спортната секция на Actualno.com.

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