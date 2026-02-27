Спорт:

Беше заточен в ЦСКА, а сега има шанс да играе на Световното

27 февруари 2026, 10:10 часа

През лятото може да имаме шанс да наблюдаваме футболист от родните терени на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Става въпрос за халфа на ЦСКА Мохамед Брахими. Изданието „Goal“ публикува материал, в който твърди, че той може да попадне в разширения състав на Алжир за Мондиал 2026. Според автора Наим Бенедра, Брахими е направил трансфера си в ЦСКА именно с тази цел – да играе за един от водещите отбори в европейско първенство и да впечатли селекционера Владимир Петкович.

Мохамед Брахими направи силна зимна подготовка

В края на първия полусезон никой не можеше и да си помисли, че нещо такова може да се случи, тъй като Мохамед Брахими изглеждаше като ненужен в ЦСКА и беше заточен извън титулярния състав. Но той направи много силна зимна подготовка и получи шанс от Христо Янев. От началото на втория полусезон халфът отново впечатлява с изявите си. През настоящата кампания в Първа лига той е изиграл 13 мача, в които е вкарал 1 гол и е дал 1 асистенция. Същата статистика седи срещу името му и за Купата на България, но в турнира е взел участие в 3 трещи.

Мохамед Брахими

„Решението показва амбицията му да стигне до националния отбор на Алжир“

Ето какво написаха от „Goal“: „Решението му да подпише с клуб, който се бори за водеща роля в първенството и участие в Европа, показва амбицията му да стигне до националния отбор на Алжир. Зрелостта и опитът му в трудните източноевропейски лиги го правят надежден вариант за разширяване на опциите пред селекционера“. В материала се обръща внимание още на универсалността и работната етика на Брахими. Той е роден във Франция, но няма мачове за нито една национална гарнитура както на "петлите", така и на Алжир.

Николай Илиев
